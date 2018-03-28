Уборку территории памятников организуют в Десеновском

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Уборку территорий мемориалов и памятников проведут 14 апреля в Десеновском в рамках месячника по благоустройству.

— В мероприятии смогут принять участие все неравнодушные жители. Программа уборки поселения коснется в первую очередь территорий памятников и мемориалов героям Великой Отечественной войны в деревнях Десна и Яковлевское, — рассказал сотрудник местной администрации.

Он добавил, что в рамках программы по благоустройству будет проведена уборка газонов от мусора, покраска оград и заборов.

Отметим, что работы пройдут по следующим адресам: поселок Ватутинки, улица Дмитрия Рябинкина, строение 1; 3-я Ватутинская улица; Парк 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.