Ещё
МИД готов сотрудничать с Британией по «делу Скрипаля»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД готов сотрудничать с Британией по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. РФ готова для установления истины по «делу Скрипаля» взаимодействовать с Лондоном и в международно-правовых форматах, и на двусторонней основе, сообщило министерство иностранных дел России.
"Российская Федерация, как было уже не раз заявлено, готова в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к произошедшему в городе Солсбери, к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе", — сообщило ведомство.
В министерство иностранных дел России в пятницу был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Россия должна зеркально отвечать на санкции Запада, считает Косачев МЧС не зафиксировало за сутки превышений вредных веществ в "Ядрово" Итоговая коллегия Минздрава обсудит значимые вопросы здравоохранения
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена566
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию615
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги146
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение