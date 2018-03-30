МИД готов сотрудничать с Британией по «делу Скрипаля»

"Российская Федерация, как было уже не раз заявлено, готова в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к произошедшему в городе Солсбери, к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе", — сообщило ведомство.

В министерство иностранных дел России в пятницу был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.