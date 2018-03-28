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Власти Москвы рассмотрят заявку о митинге против домогательств
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Власти Москвы рассмотрят заявку о митинге против домогательств 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Власти Москвы рассмотрят заявку о митинге против сексуальных домогательств, который планируется провести на Манежной площади столицы, сообщил РИА Новости глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
В среду одна из организаторов акции, общественный деятель Алена Попова сообщила на странице мероприятия в Facebook, что в связи с трауром по жертвам пожара в Кемерово акцию планируется перенести 3 апреля на Манежной площади. По словам Поповой, сегодня заявка была подана властям столицы. Ранее публичное мероприятие должно было пройти 29 марта с 16.00 до 20.00 мск на Театральной площади у памятника Карлу Марксу, однако власти столицы предложили организаторам перенести акцию в парк «Сокольники», так как на площади в это время заявлено другое мероприятие.
"Да, мы рассматриваем эту заявку", — сказал Черников.
Ранее председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения «поклепом» и отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.
На прошлой неделе комиссия по этике рассмотрела «дело Слуцкого» и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствуют об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы «Дождь» и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; «Коммерсант» объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета «Ведомости» сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.
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