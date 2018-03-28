Незаконные билборды вырежут под корень

Незаконно установленные билборды будут демонтированы, а виновные привлечены к административной ответственности. Об этом сегодня, 28 марта, главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин заявил на брифинге для журналистов.

Согласно информации с мест, органы местного самоуправления направили собственникам около 300 предписаний о демонтаже незаконно установленной наружной рекламы, в то время как УМВД возбудили 15 административных производств. Неисполнение законодательства связано с отсутствием должного взаимодействия между полицией и местными властями. Больше всего нареканий относится к Салехарду , а в Лабытнанги собственники вняли букве закона и добровольно убрали незаконную рекламу.

В ближайшее время в городах и районах поведут сверку всех рекламных конструкций, если собственники так и не будет найден, то её демонтируют за счет местного бюджета.