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Незаконные билборды вырежут под корень
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Незаконные билборды вырежут под корень 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Незаконно установленные билборды будут демонтированы, а виновные привлечены к административной ответственности. Об этом сегодня, 28 марта, главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин заявил на брифинге для журналистов.
Согласно информации с мест, органы местного самоуправления направили собственникам около 300 предписаний о демонтаже незаконно установленной наружной рекламы, в то время как УМВД возбудили 15 административных производств. Неисполнение законодательства связано с отсутствием должного взаимодействия между полицией и местными властями. Больше всего нареканий относится к Салехарду, а в Лабытнанги собственники вняли букве закона и добровольно убрали незаконную рекламу.
В ближайшее время в городах и районах поведут сверку всех рекламных конструкций, если собственники так и не будет найден, то её демонтируют за счет местного бюджета.
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