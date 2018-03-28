Студенты МГТУ приняли участие в акции памяти по погибшим в Кемерове 

28 марта президент РФ В. В. Путин своим Указом объявил днем общенационального траура по погибшим в Кемерово.
Накануне, 27 марта, студенты МГТУ провели акцию в память по погибшим. В фойе главного корпуса они зажгли свечи. Рядом легли цветы и мягкие игрушки.
Затем группа студентов во главе с проректором по социально-бытовой и воспитательной работе М. А. Брантовым отправилась на площадь Дружбы, где у подножья памятника «Навеки с Россией» возложила цветы и зажгла траурные свечи. Студенты вместе с сотнями горожан, пришедшими на площадь, минутой молчания почтили память детей и взрослых — жителей Кемерова, погибших в результате пожара в торгово-развлекательномкомплексе «Зимняя вишня».
К акции горожан присоединились глава РА Мурат Кумпилов и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента России Михаил Федотов, который находится в Адыгее с рабочим визитом.
В акции приняли участие ветераны, активисты общественных организаций, представители патриотических объединений, студенты, учащиеся, молодёжь города.