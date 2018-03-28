Ещё
Студенты МГТУ приняли участие в акции памяти по погибшим в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Студенты МГТУ приняли участие в акции памяти по погибшим в Кемерове 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
28 марта президент РФ В. В. Путин своим Указом объявил днем общенационального траура по погибшим в Кемерово.
Накануне, 27 марта, студенты МГТУ провели акцию в память по погибшим. В фойе главного корпуса они зажгли свечи. Рядом легли цветы и мягкие игрушки.
Затем группа студентов во главе с проректором по социально-бытовой и воспитательной работе М. А. Брантовым отправилась на площадь Дружбы, где у подножья памятника «Навеки с Россией» возложила цветы и зажгла траурные свечи. Студенты вместе с сотнями горожан, пришедшими на площадь, минутой молчания почтили память детей и взрослых — жителей Кемерова, погибших в результате пожара в торгово-развлекательномкомплексе «Зимняя вишня».
К акции горожан присоединились глава РА Мурат Кумпилов и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента России Михаил Федотов, который находится в Адыгее с рабочим визитом.
В акции приняли участие ветераны, активисты общественных организаций, представители патриотических объединений, студенты, учащиеся, молодёжь города.
АиФ Адыгея: последние новости
Назначены заместители главы городской администрации В Адыгее состоялась рабочая встреча Мурата Кумпилова и Владимира Гурбы Депутаты Госсовета-Хасэ поддержали инициативы Кабинета министров республики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр100
Мизулина: это удар в спину для Путина507
Путин дал поручения Медведеву после трагедии126
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai88
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение