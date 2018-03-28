Генпрокуратура не стала проверять связь Дерипаски с Приходько 

Генпрокуратура РФ отказалась проводить проверку по депутатскому запросу возможной коррупционной составляющей в отношениях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Ранее депутат нижней палаты от КПРФ Валерий Рашкин направил на имя главы ведомства запрос с просьбой проверить фигурантов расследования Алексея Навального. Речь шла о материале Фонда борьбы с коррупцией об отдыхе Приходько на яхте Elden, принадлежащей Дерипаске, вместе с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой). Рашкин просил силовиков проверить отношения бизнесмена и главы аппарата правительства на «возможную коррупционную составляющую». В ответ Генпрокуратура заявила, что надзор за Олегом Дерипаской и зампредседателем правительства Сергеем Приходько не относится к компетенции органов прокуратуры, сообщает РБК.