Три торговых центра могут закрыть в Челнах

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 30 марта, ФедералПресс . В Набережных Челнах торговые центры «Капитан», «Глобус» и «Челны» могут приостановить работу из-за найденных экспертами серьезных нарушений правил противопожарной безопасности. Проверку инициировала городская прокуратура , она и будет в итоге принимать решение. Кроме того, неодносзначная ситуация сложилась и в ТЦ «СитиМолл», где действует кинотеатр. Если руководство торгового центра предоставит документы о том, что отделка помещений несгораема, тогда вопросов у контролирующих органов не будет, пишет chelny-biz.ru. Надзорное ведомство также определит срок на устранение всех нарушений. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Владимир Путин после трагедии в Кемерово поручил российскому правительству обеспечить безопасность торговых центров в стране.