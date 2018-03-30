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Три торговых центра могут закрыть в Челнах
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Три торговых центра могут закрыть в Челнах 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 30 марта, ФедералПресс. В Набережных Челнах торговые центры «Капитан», «Глобус» и «Челны» могут приостановить работу из-за найденных экспертами серьезных нарушений правил противопожарной безопасности.
Проверку инициировала городская прокуратура, она и будет в итоге принимать решение. Кроме того, неодносзначная ситуация сложилась и в ТЦ «СитиМолл», где действует кинотеатр. Если руководство торгового центра предоставит документы о том, что отделка помещений несгораема, тогда вопросов у контролирующих органов не будет, пишет chelny-biz.ru.
Надзорное ведомство также определит срок на устранение всех нарушений.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Владимир Путин после трагедии в Кемерово поручил российскому правительству обеспечить безопасность торговых центров в стране.
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