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В Воронеже из-за потепления сильно затопило две улицы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Воронеже из-за потепления сильно затопило две улицы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Коммунальщики откачали 330 кубометров воды с проблемных участков.
В Воронеже из-за потепления оказались затоплены две улицы в микрорайоне Сомово. Талая вода превратила местные дороги в реки и стала подбираться к жилым домам, так что коммунальщики организовали её откачку на самых проблемных участках. Об этом сегодня, 28 марта, рассказали в мэрии. Под воду из-за таяния снега и осадков начали уходить улица 50 лет ВЛКСМ — здесь особенно сложная обстановка сложилась у домов №174 и №88, и улица Чекистов — в районе домов №2 и №61. Коммунальщики подогнали сюда спецтехнику и выкачали в общей сложности 330 кубометров воды. Как отмечают чиновники, недавно подобные работы уже проводились на улице Обручева, Остужева и по дороге на Репное (поворот на больницу «Электроника»). И пока погодные условия не стабилизируются, они обещают вплотную заниматься устранением подобных потопов. Фото с места событий: пресс-служба мэрии Воронежа
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