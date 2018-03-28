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Югорчане смогут принять участие в проекте «Вектор „Детство — 2018“
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Югорчане смогут принять участие в проекте «Вектор „Детство — 2018“ 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Югорчане смогут принять участие в проекте «Вектор „Детство — 2018“, который реализуется по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
Участие могут принять органы государственной власти, некоммерческие общественные объединения и организациями в регионах России.
Как сообщает Департамент общественных связей, победителей объявят в номинациях: „Проект года-2018“ — лучший проект года; „Топ -10“ — десять лучших региональных проектов (по одной в каждой номинации); „Топ -100“ — рейтинг региональных проектов.
Отметим, что регионы с лучшими проектами войдут в специальный реестр, который опубликуется на официальном сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
Награждение победителей состоится 28— 30 мая 2018 г. в Москве. Подробная информация о проекте: http://www.vectordetstvo.ru/
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