Югорчане смогут принять участие в проекте «Вектор „Детство — 2018“

Югорчане смогут принять участие в проекте «Вектор „Детство — 2018“, который реализуется по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Участие могут принять органы государственной власти, некоммерческие общественные объединения и организациями в регионах России

Как сообщает Департамент общественных связей, победителей объявят в номинациях: „Проект года-2018“ — лучший проект года; „Топ -10“ — десять лучших региональных проектов (по одной в каждой номинации); „Топ -100“ — рейтинг региональных проектов.

Отметим, что регионы с лучшими проектами войдут в специальный реестр, который опубликуется на официальном сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.