В ЕК придумали план улучшения военной мобильности Европы

Еврокомиссар по транспорту Виолета Булц заявила, что ЕК утвердила план повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы в целях усиления возможностей переброски техники и войск.

«Наша цель — обеспечить лучшее использование нашей транспортной системы, обеспечить учет военных потребностей при планировании инфраструктурных проектов», — говорится в заявлении Булц, передает ТАСС

Первые конкретные меры по повышению мобильности будут реализованы уже в ближайшие месяцы.

«В плане действий определен ряд оперативных мер по устранению физических, процедурных или нормативных барьеров, препятствующих военной мобильности», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ЕК.

Сообщается, что план реализуется в рамках общей стратегии ЕС по созданию к 2025 году оборонного союза. Им предусматривается выработка конкретных требований по улучшению пропускной способности стран ЕС к середине 2018 года. К 2019 году планируется определить задачи по модернизации транспортной инфраструктуры.

«Содействие военной мобильности внутри ЕС поможет быть более эффективными в предотвращении кризисов, в развертывании наших миссий и более быстром реагировании при возникновении вызовов», — заявила глава дипломатии ЕС Федерики Могерини