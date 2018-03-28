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В ЕК придумали план улучшения военной мобильности Европы
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В ЕК придумали план улучшения военной мобильности Европы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Еврокомиссар по транспорту Виолета Булц заявила, что ЕК утвердила план повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы в целях усиления возможностей переброски техники и войск.
«Наша цель — обеспечить лучшее использование нашей транспортной системы, обеспечить учет военных потребностей при планировании инфраструктурных проектов», — говорится в заявлении Булц, передает ТАСС.
Первые конкретные меры по повышению мобильности будут реализованы уже в ближайшие месяцы.
«В плане действий определен ряд оперативных мер по устранению физических, процедурных или нормативных барьеров, препятствующих военной мобильности», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ЕК.
Сообщается, что план реализуется в рамках общей стратегии ЕС по созданию к 2025 году оборонного союза. Им предусматривается выработка конкретных требований по улучшению пропускной способности стран ЕС к середине 2018 года. К 2019 году планируется определить задачи по модернизации транспортной инфраструктуры.
«Содействие военной мобильности внутри ЕС поможет быть более эффективными в предотвращении кризисов, в развертывании наших миссий и более быстром реагировании при возникновении вызовов», — заявила глава дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Сотрудничество также предполагается вести с участием НАТО.
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