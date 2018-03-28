В Совфеде прокомментировали отзыв посла Люксембурга из России

«Последнее горючее вещество в эту топку русофобских настроений подкинула Великобритания . И в последующем мы видим, что американцы оказывают чрезмерное давление на страны Европейского союза », — отметил он.

Как полагает Морозов, отзыв послов для консультаций — часть замысла США

Сенатор прогнозирует, что давление на Россию будет продолжаться.