В Совфеде прокомментировали отзыв посла Люксембурга из России 

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал отзыв посла Люксембурга из России для консультаций. По словам сенатора, Европа подключилась к этому сценарию активнее, чем можно было ожидать.
«Последнее горючее вещество в эту топку русофобских настроений подкинула Великобритания. И в последующем мы видим, что американцы оказывают чрезмерное давление на страны Европейского союза», — отметил он.
Как полагает Морозов, отзыв послов для консультаций — часть замысла США.
Сенатор прогнозирует, что давление на Россию будет продолжаться.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил высылку российских дипломатов из Германии.