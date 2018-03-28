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В Совфеде прокомментировали отзыв посла Люксембурга из России
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В Совфеде прокомментировали отзыв посла Люксембурга из России 

RT на русском 1 час назад
Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал отзыв посла Люксембурга из России для консультаций. По словам сенатора, Европа подключилась к этому сценарию активнее, чем можно было ожидать.
«Последнее горючее вещество в эту топку русофобских настроений подкинула Великобритания. И в последующем мы видим, что американцы оказывают чрезмерное давление на страны Европейского союза», — отметил он.
Как полагает Морозов, отзыв послов для консультаций — часть замысла США.
Сенатор прогнозирует, что давление на Россию будет продолжаться.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил высылку российских дипломатов из Германии.
RT на русском: последние новости
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