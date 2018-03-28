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Председатель СПЧ при Президенте РФ: Власть на Кубани открыта для населения
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Председатель СПЧ при Президенте РФ: Власть на Кубани открыта для населения 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. Советник Владимира Путина, руководитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов приехал в Краснодарский край с официальным визитом. Во время встречи с главой региона Вениамином Кондратьевым обсуждалось выполнение рекомендаций, озвученных в 2014 году, когда СПЧ проводил на Кубани выездное заседание.
По словам губернатора, все советы были учтены и многие вопросы, поставленные 3 года назад, решены.
— Сегодня самый основной запрос общества — это справедливость и объективность со стороны власти, — подчеркнул Кондратьев.
Михаил Федотов в течение трех дней общался с жителями крупных муниципалитетов, вместе с руководителями территорий принимал участие в решении вопросов горожан, касающихся земельного законодательства и долевого строительства.
— Главное впечатление, которое я для себя вынес за эти три дня — на Кубани изменилась общая атмосфера, власть открыта для населения, многие вопросы решались мгновенно. Мы — не контрольный орган, наша задача — стараться максимально помочь человеку. Закон безразличен, нейтрален к человеку, мы же такой нейтральности допустить не можем, — поделился своими впечатлениями председатель СПЧ при Президенте РФ.
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