Председатель СПЧ при Президенте РФ: Власть на Кубани открыта для населения

По словам губернатора, все советы были учтены и многие вопросы, поставленные 3 года назад, решены.

— Сегодня самый основной запрос общества — это справедливость и объективность со стороны власти, — подчеркнул Кондратьев.

Михаил Федотов в течение трех дней общался с жителями крупных муниципалитетов, вместе с руководителями территорий принимал участие в решении вопросов горожан, касающихся земельного законодательства и долевого строительства.

— Главное впечатление, которое я для себя вынес за эти три дня — на Кубани изменилась общая атмосфера, власть открыта для населения, многие вопросы решались мгновенно. Мы — не контрольный орган, наша задача — стараться максимально помочь человеку. Закон безразличен, нейтрален к человеку, мы же такой нейтральности допустить не можем, — поделился своими впечатлениями председатель СПЧ при Президенте РФ.