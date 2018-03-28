Александр Прудник: «Надеюсь, что у руководства Заксобрания хватит здравого смысла вернуться к прошлой системе работы»

«Надеюсь, что у руководства Заксобрания хватит здравого смысла вернуться к прошлой системе работы, в которой у председателя было три зама», — заявил руководитель сектора методологии, методики и анализа социологических исследований Приволжского филиала Института социологии РАН Александр Прудник , комментируя заявление Олега Сорокина о сложении полномочий депутата Законодательного собрания.

«Сегодня на комитете по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества было рассмотрено заявление Олега Сорокина о сложении с себя полномочий депутата Законодательного собрания, а это значит, что уже завтра будут прекращены и его полномочия заместителя Председателя регионального парламента.

Как эта должность, так и подобные ей дополнительные структуры создавались с единственной целью: обеспечить представительство в органах областной и городской власти определенных групп влияния. То есть в основу новых структур органов управления закладывались не задачи повышения эффективности их деятельности, а стремление предоставить максимальное количество должностных позиций представителям различных конкурирующих групп региональной элиты.

Теперь необходимость в подобном умножении руководящих должностей естественным образом отпала.

Надеюсь, что у руководства Законодательного Собрания хватит здравого смысла вернуться к прошлой системе работы, в которой у председателя было три зама и сэкономить средства бюджета на содержание аппарата четвертого зама. Нижегородцам больше незачем платить из своего кармана за разборки внутри элиты».