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Александр Прудник: «Надеюсь, что у руководства Заксобрания хватит здравого смысла вернуться к прошлой системе работы»
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Александр Прудник: «Надеюсь, что у руководства Заксобрания хватит здравого смысла вернуться к прошлой системе работы» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
«Надеюсь, что у руководства Заксобрания хватит здравого смысла вернуться к прошлой системе работы, в которой у председателя было три зама», — заявил руководитель сектора методологии, методики и анализа социологических исследований Приволжского филиала Института социологии РАН Александр Прудник, комментируя заявление Олега Сорокина о сложении полномочий депутата Законодательного собрания.
«Сегодня на комитете по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества было рассмотрено заявление Олега Сорокина о сложении с себя полномочий депутата Законодательного собрания, а это значит, что уже завтра будут прекращены и его полномочия заместителя Председателя регионального парламента.
Как эта должность, так и подобные ей дополнительные структуры создавались с единственной целью: обеспечить представительство в органах областной и городской власти определенных групп влияния. То есть в основу новых структур органов управления закладывались не задачи повышения эффективности их деятельности, а стремление предоставить максимальное количество должностных позиций представителям различных конкурирующих групп региональной элиты.
Теперь необходимость в подобном умножении руководящих должностей естественным образом отпала.
Надеюсь, что у руководства Законодательного Собрания хватит здравого смысла вернуться к прошлой системе работы, в которой у председателя было три зама и сэкономить средства бюджета на содержание аппарата четвертого зама. Нижегородцам больше незачем платить из своего кармана за разборки внутри элиты».
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