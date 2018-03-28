Красотой Екатерининского парка полюбовались школьники из Войковского

Ученики шестых классов школы №717 Войковского в конце минувшей недели прогулялись по Екатерининскому парку. Дети полюбовались живописным садом и прудом, часовней в честь святого князя Александра Heвcкoгo и святого великомученика Иoaннa Boинa.

— После посещения достопримечательностей ребята совсем не устали — атмосфера в парке приятная, располагающая, а людей было совсем немного, — прокомментировал представитель образовательного учреждения.

Добавим, что экскурсия состоялась в субботу, 24 марта. (ео)