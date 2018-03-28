Голос за парк. Тамбовчане выбрали территории, которые будут благоустроены

Выбрали

Одновременно с главным событием года выборами президента России — на многих избирательных участках прошло ещё одно важное событие — народное голосование за общественные территории, которые в первую очередь будут благоустроены в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На ярких, красочных планшетах были представлены более 30 таких проектов. Их сделали и представили на суд общественности наши молодые архитекторы на основании отобранных на предварительном обсуждении территорий — в Тамбове , Котовске, Мичуринске Моршанске , Рассказове, Уварове и Кирсанове.

Недавно Минстрой России обновил рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который отражает динамику его выполнения, и в рамках которого проходило народное голосование. Наша область находится на довольно престижном девятом месте, соседствуя с Московской, Воронежской, Курской областями, Ставропольским краем

Всё в наших руках

В областном центре пункты голосования были открыты на многих избирательных участках. Например, в здании школы № 36 города Тамбова пункт для голосования работал прямо в школьном холле, по дороге к участку № 758. Избирателям предлагали отдать голос «за благоустройство родного города» на обратном пути. И проголосовать здесь могли все жители, начиная с 14-летнего возраста.

В общей сложности за благоустройство общественных территорий отдали свои голоса более 46 тысяч жителей города. Лидерами народного голосования стали: сквер на площади Льва Толстого (более 20 тысяч голосов), парк «Олимпийский» (18,6 тысячи голосов), сквер «Речной» (17 тысяч голосов).

«Всё в наших руках, потому что если страна выбирает, что ей больше нравится, то это говорит о демократии в стране, о том, что мнение народа считается в первую очередь важным. Свой голос я решила отдать за парк «Олимпийский», который здесь, в Радужном, а также за зелёную зону на Набережной, потому что в этих местах я часто гуляю», — сказала ученица девятого класса школы «Сколково-Тамбов» Анастасия Мамонтова.

Скверы и площади

В Мичуринске тоже подвели итоги. Уже известно, что в наукограде появятся два новых сквера. Победителями голосования стали территория в районе дома № 2 по улице Автозаводской и парк в пределах улиц Коммунальная, Турбинная, Ленина и Карла Либкнехта (район Рабочего посёлка). В Рассказово выбрали Парк детства и Набережную реки Арженка, а в Уварово — Вишневый сквер.

«Радует, что наши жители активно голосовали 18 марта за общественные пространства, — сказал руководитель муниципалитета города Рассказово Алексей Колмаков. — В этом деле был заметен соревновательный процесс. Каждый «болел» за свою территорию. Меня приятно удивило, что много школьников в возрасте 14 лет и старше приняли участие в этом голосовании, некоторые приходили даже группами».