Идеальная электричка: поезда с wi‑fi и туалетами пустят на МЦД в Подмосковье

Для них закупят современные комфортные поезда «Иволга», которые будут ходить с короткими интервалами, как подземка. Что ждет пассажиров новых городских электричек, читайте в материале РИАМО

Схема Московских центральных диаметров (МЦД)>>

Пилотные ветки

Первый участок МЦД-1 свяжет подмосковные города Одинцово Лобня и пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы Москвы. Протяженность маршрута составит 52 километра, на нем предусмотрено 11 пересадок на станции железной дороги и Московского метрополитена. По предварительным оценкам, новая ветка сможет перевозить около 43 миллионов человек в год.

Участок МЦД-2 Нахабино Подольск протянется на 80 километров, это расстояние можно будет преодолеть за 1 час 48 минут, а годовой пассажиропоток составит чуть менее 50 миллионов человек.

При этом минимальный интервал движения поездов составит всего около 6 минут вместо обычных 15-30 минут, то есть пассажирам не придется подолгу ждать электричку, станет проще планировать поездку и экономить время. За счет того, что электрички будут ходить чаще, число пассажирских мест на первом маршруте МЦД увеличится почти на 20%, на втором — на 50%, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов

Власти Москвы и Подмосковья уверены, что мегапроект по строительству диаметральных направлений электричек улучшит транспортное сообщение всей московской агломерации и существенно повысит уровень качества обслуживания пассажиров.

Запуск сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.

Всего с 2019 по 2025 годы планируется запустить 7 направлений МЦД. Они станут одним из самых крупных проектов транспортных Московского региона.

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Новые поезда протестируют

Уже известно, что по первым направлениям МЦД будут курсировать современные отечественные поезда «Иволга». Это городские электрички, полностью спроектированные и собранные в России , которые не уступают лучшим зарубежным аналогам по комфорту и техническим параметрам, а по некоторым характеристикам даже опережают их.

В декабре прошлого года был объявлен конкурс, а в середине марта ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» подписала договор с Тверским вагоностроительным заводом (ОАО «ТВЗ») на поставку 23 электропоездов «Иволга» в 2018 году, их стоимость составит почти 12 миллиардов рублей.

Первые девять составов будут переданы ЦППК в третьем квартале текущего года, все остальные поезда — в четвертом квартале. Уже до конца этого года «Иволгу» протестируют на направлении Одинцово — Лобня.

По словам гендиректора ОАО «Центральная ППК» Максима Дьяконова, «Иволга» станет визитной карточкой всего проекта МЦД.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод и пообещал оказывать ему поддержку. Так что все поезда будут поставлены в срок.

Еще 27 новых поездов планируется закупить в 2019 году для запуска на втором направлении МЦД, конкурс будет объявлен в апреле текущего года.

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Идеальная электричка для города

«Иволги» уже успели хорошо зарекомендовать себя, они курсируют по маршруту Москва — Новопеределкино Киевского направления МЖД.

Михаил Блинкин. Конструкция поезда «Иволга» идеально подходит для работы на Московских центральных диаметрах, считает директор института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ

Как объяснил эксперт, в отличие от обычных пригородных электричек, в поездах «Иволга» нет тамбуров, зато есть широкие дверные проемы, много поручней и места для прохода пассажиров, а не только для сидения. Все эти характеристики очень важны для направлений с концентрированным пассажиропотоком при сравнительно небольших дальностях поездки, отметил Блинкин.

Таким образом, пассажирам будет проще заходить и перемещаться по салону, а в часы пик там не будет давки, которая очень часто возникает на пригородных электричках, когда жители Подмосковья массово едут в Москву на работу и учебу.

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Бесплатный Wi-Fi и розетки для гаджетов

Пассажиры поездов «Иволга» смогут бесплатно пользоваться Wi-Fi, а также заряжать телефоны и планшеты через USB-розетки прямо в вагонах, что особенно важно для студентов и работающих людей, которые ежедневно ездят из Подмосковья в Москву и обратно.

В вагонах поезда «Иволга» предусмотрены удобные мягкие кресла, а также увеличено количество сидячих мест, появились дополнительные откидные сидения и багажные полки, так как увеличивается маршрут и дальность поездок, рассказали представители ОАО «ТВЗ».

Для удобства пассажиров в поездах «Иволга» предусмотрены туалеты, которые размещены в головных вагонах. В каждом поезде установлено по два современных туалетных комплекса.

Также во всех поездах оборудованы места для маломобильных граждан с креплениями и рамки для провоза велосипедов, которые расположены в головных вагонах.

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Климат-контроль и минимум шума

Кроме того, пассажирский салон новой электрички оборудован автоматическими системами обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха, то есть духоты и холода там точно не будет в любое время года.

Как обещают в ЦППК, в целом поездка для пассажиров «Иволги» будет максимально комфортной благодаря плавному ходу поезда, низкому уровню шума и вибрации.

Электропоезда ЭГ2Тв «Иволга» были созданы на ЗАО «Трансмашхолдинг» в 2014-2016 годах и с апреля 2017 года находятся в эксплуатации у ЦППК. По сравнению с поездами массовых серий, новый поезд более экономичен в эксплуатации, в том числе за счет энергосберегающего электрооборудования.

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Доступные тарифы

Тарифы на проезд в новых электричках пока не определены, однако власти Москвы заверили, что они будут доступными для пассажиров.

По словам заммэра Москвы, главы столичного Департамента транспорта Максима Ликсутова, билетная система на МЦД будет устроена по аналогии с московской и позволит пересаживаться на разные виды общественного транспорта. Он отметил, что тарифы будут стимулировать людей пользоваться новой транспортной системой.

Ликсутов также пообещал, что стандарт обслуживания на МЦД не будет уступать МЦК, которое было запущено в 2016 году и активно используется пассажирами. По его словам, будут введены правила пользования новым рельсовым транспортом для пассажиров, разработана навигация и другое.

Платформы на МЦД будут оформлены в едином стиле, с навесами, информационными табло, лавочками, урнами. При этом вид платформ зависит от объема пассажиропотока.

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