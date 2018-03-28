Праздник для первоклассников устроили в Войковском

В Войковском, в одном из отделений Политехнического колледжа имени Годовикова, состоялся детский праздник «Прощай, Азбука!». Представление проходило с участием сказочных героев: Азбуки, Пеппи Длинныйчулок, Незнайки и других персонажей.

— Прощание с азбукой — большое событие в жизни каждого первоклассника, который преодолел один из важнейших рубежей в школьной жизни — научился читать. Сегодня мы празднуем их первую победу, которую они одержали благодаря старанию, трудолюбию, желанию учиться, — поделились в администрации школы.

На празднике первоклассники читали стихи, пели песни и частушки, танцевали. Также каждый получил специальный диплом «Азбуку прочёл!». (ео)