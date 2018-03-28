Жителей нашего района пригласили на встречу, посвященную экологии округа

Депутат МГД Ренат Лайшев проведет 31 марта встречу, посвященную экологию округа. В частности, собравшиеся обсудят злободневную тему, связанную с выгулом собак.

Жители приглашаются к 12.00 в ООПТ «Ландшафтный заказник „Тёплый стан“ в Зоне отдыха рядом с домиком с надписью „Самбо-70“ (один из домиков во входной группе, вход со стороны ул. Академика Виноградова).

Также жители могут предложить и свои темы для обсуждения, связанные с окружающей средой. Комментарии с предложениями предлагается оставлять на страничке Рената Лайшева в социальной сети „Вконтакте“ под соответствующим постом.