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Жителей нашего района пригласили на встречу, посвященную экологии округа
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жителей нашего района пригласили на встречу, посвященную экологии округа 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Депутат МГД Ренат Лайшев проведет 31 марта встречу, посвященную экологию округа. В частности, собравшиеся обсудят злободневную тему, связанную с выгулом собак.
Жители приглашаются к 12.00 в ООПТ «Ландшафтный заказник „Тёплый стан“ в Зоне отдыха рядом с домиком с надписью „Самбо-70“ (один из домиков во входной группе, вход со стороны ул. Академика Виноградова).
Также жители могут предложить и свои темы для обсуждения, связанные с окружающей средой. Комментарии с предложениями предлагается оставлять на страничке Рената Лайшева в социальной сети „Вконтакте“ под соответствующим постом.
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