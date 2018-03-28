Госдеп достиг края, заявил Пушков

«Госдеп достиг края: Россия — уже не просто противник, а «чудовище из морских глубин». На таком уровне интеллекта полемика с США лишена смысла», — написал сенатор.

Госдеп достиг края: Россия — уже не просто противник, а «чудовище из морских глубин». На таком уровне интеллекта полемика с США лишена смысла

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 марта 2018 г.