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Марийский НПЗ прошел переаттестацию на самостоятельное проведение поверки измерительных приборов
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Марийский НПЗ прошел переаттестацию на самостоятельное проведение поверки измерительных приборов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты надзорного ведомства провели проверку технологического оснащения метрологической лаборатории завода, а также оценили навыки и компетентность сотрудников предприятия. По итогам работы комиссии было вынесено решение о соответствии квалификации персонала и оборудования НПЗ государственным стандартам в сфере единства измерений.
Метрологическая лаборатория завода была открыта в 2011 году, а в 2016 году исследовательский центр был модернизирован в соответствии с современными государственными стандартами для получения аккредитации.
В задачи метрологической лаборатории входят аналитический контроль технологического процесса, отслеживание исправной работы и точности измерительных приборов, а также мониторинг состояния оборудования, предназначенного для обеспечения промышленной и экологической безопасности. Подразделение включает в себя лаборатории теплотехнических измерений, химанализов, уровнеметрии.
Группа компаний «Новый Поток» (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
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