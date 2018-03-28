Марийский НПЗ прошел переаттестацию на самостоятельное проведение поверки измерительных приборов

Специалисты надзорного ведомства провели проверку технологического оснащения метрологической лаборатории завода, а также оценили навыки и компетентность сотрудников предприятия. По итогам работы комиссии было вынесено решение о соответствии квалификации персонала и оборудования НПЗ государственным стандартам в сфере единства измерений.

Метрологическая лаборатория завода была открыта в 2011 году, а в 2016 году исследовательский центр был модернизирован в соответствии с современными государственными стандартами для получения аккредитации.

В задачи метрологической лаборатории входят аналитический контроль технологического процесса, отслеживание исправной работы и точности измерительных приборов, а также мониторинг состояния оборудования, предназначенного для обеспечения промышленной и экологической безопасности. Подразделение включает в себя лаборатории теплотехнических измерений, химанализов, уровнеметрии.