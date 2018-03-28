Филиалу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» исполнилось 87 лет

На протяжении всех этих лет крупнейшая электросетевая компания региона неизменно обеспечивала качественное и надежное электроснабжение нижегородцев и не намерена останавливаться на достигнутом.

Ровно 87 лет назад постановлением правительства Президиума ВСНХ СССР было организованно Нижегородское районное управление «Нижэнерго», впоследствии преобразованное в ОАО «Нижновэнерго» (с 1932 г. «Горэнерго»). Созданное предприятие взяло на себя всю полноту ответственности за электрификацию региона и уже более восьми десятилетий с честью выполняет эту задачу. В годы Великой Отечественной войны энергетики обеспечивали возросшие потребности в электроэнергии оборонной промышленности, позже вместе со всей страной трудились над восстановлением разрушенного за время войны хозяйства, развивали энергосистему для электроснабжения новых производств и улучшения жизни нижегородцев. Возводились электростанции, строились тысячи километров линий электропередачи.

Сегодня «Нижновэнерго» обеспечивает электроснабжение на территории 76,6 тысяч квадратных километров с населением 3,3 миллиона человек. В зоне ответственности компании находится свыше 15,4 тысяч энергообъектов различного класса напряжения и более 61,5 тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП). В состав сетевой компании входит девять производственных отделений: Арзамасские, Балахнинские, Дзержинские, Кстовские, Семеновские, Сергачские, Уренские, Центральные и Южные электрические сети.

Интенсивное развитие Нижегородской области в последние годы поставило перед энергетиками новые задачи по обеспечению комфортного инвестиционного климата в регионе. С этой целью ведется активное строительство подстанций и трансформаторных подстанций, реконструируются действующие энергообъекты. В 2017 г. специалисты Нижновэнерго ввели в эксплуатацию 60 МВА трансформаторных мощностей и 640 км линий электропередачи. Реконструкцию прошли важнейшие подстанции Нижнего Новгорода: «Свердловска», «Мещерская», «Молитовская». Отремонтированы 8847 км линий электропередачи различного класса напряжения, 38 подстанций 35–110 кВ и 2176 трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ., заменено более 5500 опор ЛЭП. За прошедший год за услугами энергокомпании обратились более 88 тысяч человек, исполнено свыше 10 тысяч договоров на технологическое присоединение к электросети.

Нижновэнерго почти завершил подготовку электросетевой инфраструктуры для проведения в Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г. В рамках выполнения инвестиционной программы 2017 г. специалисты электросетевой организации реконструировали шесть кабельных линий электропередачи, 13 трансформаторных подстанций и один распределительный пункт. Выполнено технологическое присоединение тренировочной площадки в микрорайоне «Мещерское озеро», зданий и сооружений временной инфраструктуры ЧМ FIFA 2018 вокруг стадиона «Нижний Новгород» и удаленного пункта досмотра грузового транспорта на ул. Акимова.

Все эти достижения были бы невозможны, не будь в Нижновэнерго профессионального, дружного и сплоченного коллектива. Ответственное отношение к своему делу каждого сотрудника, постоянное повышение квалификации и готовность нести ответственность за надежность электроснабжения нижегородцев обеспечивали и продолжат обеспечивать энергокомпании устойчивое развитие, совершенствование технологической базы и возможность эффективно работать на благо Нижегородской области.