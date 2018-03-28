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До конца апреля в «Аптекарском огороде» будут цвести подснежники
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До конца апреля в «Аптекарском огороде» будут цвести подснежники 

Твоя Газета 25 минут назад
Фото: Твоя Газета
Директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм рассказал о том, что 21 марта в саду рацвели первые подснежники.
Подснежник, или Галантус — род многолетних трав семейства Амариллисовых, включающий в себя около 20 видов. Новые виды продолжают открываться до сих пор. Любимые всеми символы весны, подснежники могут образовывать эффектные белоснежные «ковры».
Гости «Аптекарского огорода» смогут наблюдать цветение подснежников вплоть до конца апреля, в середине которого откроются XVIII Весенний фестиваль цветов.
«На территории «Аптекарского огорода» произрастает 4 вида подснежников: подснежник Воронова (Кавказ), складчатый (Крым), подснежник Элвеса (восточное Причерноморье) и снежный (Центральная, Восточная, Южная Европа, Кавказ, Закавказье). Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью», — отметил Алексей Ретеюм.
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