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«Рапорта писал»: арестованный охранник «Зимней вишни» отрицает свою вину
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Рапорта писал»: арестованный охранник «Зимней вишни» отрицает свою вину 

360tv.ru 1 час назад
Арестованный охранник сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» не признал своей вины, пояснив, что он сообщал инженерам о неисправностях. Об этом сообщается в Telegram‐аккаунте HUE.
В разговоре с журналистами он отметил, что тревожная кнопка была в неисправном состоянии, он писал рапорта об этом. По его словам, технический директор был в курсе этой неполадки.
Рапорта писал, инженерам говорили о неисправностях. Технический директор расписывался в журнале каждый день
— Сергей Антюшин.
Заводской районный суд Кемерова арестовал Антюшина до 25 мая. Мужчина не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.
По данным агентства Ura.ru, ранее отец задержанного охранника рассказал, почему не сработала сигнализация. Кроме того, он отметил, что сын часто жаловался на работу противопожарной системы в комплексе, но не был услышан.
Пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека. Следователи возбудили уголовное дело.
28 марта в Кемерове начались похороны погибших, объявлен общенациональный траур. С самого утра в городе идут траурные мероприятия. Сотни горожан с цветами и игрушками прощаются с родными, близкими, друзьями, коллегами, учениками и педагогами.
Ранее генерального директора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок также арестовали до 25 мая. Она уверена, что возгорание произошло в результате умышленного поджога. Последняя проверка противопожарной безопасности показала, что система работает исправно.
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