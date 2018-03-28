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В Мосгордуме обсудят незаконную миграцию и поддержку добровольчества
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В Мосгордуме обсудят незаконную миграцию и поддержку добровольчества 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
29 марта в Мосгордуме обсудят вопросы обсудит меры по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию и установление уголовной ответственности за содействие нелегальной миграции.
С докладами на эти темы выступит Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников
Участники заседания также обсудят вопросы правового регулирования и поддержки добровольчества (волонтерства) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа.
С сообщениями на эту тему выступят Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и Председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор Бабурин.
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