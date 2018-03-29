В Мосгордуме обсудили реализацию положений послания президента России

В четверг, 29 марта, в столичном парламенте состоялось заседание совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе.

Среди вопросов — введение уголовной ответственности за пособничество незаконной миграции, поддержка добровольчества, реализация положений послания президента страны Федеральному собранию Российской Федерации

— Впервые мы рассматриваем на заседании совета законодателей не результаты реализации послания, а задачи, которые стоят перед нами в связи с посланием президента РФ на предстоящий период, — подчеркнул в ходе встречи председатель Мосгордумы , председатель Совета законодателей Центрального федерального округа Алексей Шапошников . — Послание затрагивает все важнейшие сферы общественной жизни, намечает главные направления для работы органов власти всех уровней, включая — региональный и муниципальный.

Глава столичного парламента обозначил приоритетные направления, среди которых: обеспечение сбалансированности бюджетов, обновление экономики и промышленности, поддержка малого и среднего предпринимательства, повышение адресности социальной помощи.

— Президент акцентировал внимание на задачах, связанных с увеличением продолжительности жизни и качества жизни пожилых людей, — напомнил Алексей Шапошников. — В этой связи нам предстоит рассмотреть возможность принятия региональных программ (либо отдельных мероприятий) по поддержке активного долголетия, а также специальных мер поддержки пожилых граждан.

В фокусе внимания должны также оказаться: внедрение новых подходов в здравоохранении, образовании, увеличение объемов строительства для обновления ветхого жилого фонда. И, что самое главное, все решения, связанные с развитие городской среды, должны приниматься с учетом мнения горожан.

— Безусловно, это не весь перечень задач, которые озвучил президент в своем послании, — отметил председатель Мосгордумы. — Он говорил также о необходимости строительства дорог, улучшения экологии, поддержки третьего сектора и гражданской активности, о цифровой экономике и повышении эффективности работы госорганов. Все это мы постарались отразить в проекте решения по данному вопросу.

Кроме того, Алексей Шапошников рассказал об опыте столицы по наблюдению за выборами президента РФ, которые прошли 18 марта 2018 года. Впервые Общественные палаты всех уровней получили право направлять своих своих наблюдателей в избирательные комиссии.

— В Москве Общественная палата «закрыла» своими наблюдателями все участки. Этот опыт был признан успешным, — сказал Алексей Шапошников. — Сейчас в Госдуму уже внесен проект закона о внесении изменений в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме», которым предлагается распространить институт общественного наблюдения на региональные выборы. Если закон будет принят в весеннюю сессию, то мы с вами уже на ближайших региональных выборах сможем создать корпусы наблюдателей и обеспечить чистые и честные выборы.

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