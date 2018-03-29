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Глава администрации Уфы Ирек Ялалов вновь обогнал Собянина в рейтинге мэров
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Глава администрации Уфы Ирек Ялалов вновь обогнал Собянина в рейтинге мэров 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» 28 марта обнародовал национальный рейтинг мэров российских городов за январь-март 2018 года. Глава администрации Уфы расположился на третьем месте.
Впереди Ялалова градоначальник Тюмени Александр Моор и Казани Ильсур Метши. Сити-менеджер столицы России Сергей Собянин оказался на четвёртом месте.
Напомним, по итогам 2017 года Ирек Ялалов располагался на втором месте. На первом был глава Тюмени, на третьем — Москвы.
Эксперты не скупятся похвалу в адрес Ирека Ялалова. В Уфе под его руководством удалось сократить безработицу, добиться прироста городского населения, улучшить деловую среду в мегаполисе.
«Кредитная задолженность столицы Башкортостана уменьшилась на 2 млрд рублей, а собственные доходы возросли на 630 млн Вообще итоговый отчёт мэра прошёл для него на редкость удачно, — несмотря на попытку недоброжелателей накалить обстановку, информационные вбросы соответствующей направленности, он был поддержан подавляющим большинством депутатов Горсовета (31 из 34). Практически все эксперты «Национального рейтинга» расценили такой результат как безусловную победу мэра», — говорится в исследовании.
В заслугу ему ставится улучшение работы столичной администрации, всех муниципальных служб и управляющих компаний. В доказательство указывается, что горожане этой зимой (которая выдалась на редкость бесснежной — прим.ред.) в десять раз меньше обращались с жалобами на плохую уборку снега. Отмечаются усилия муниципалитета по повышению явки на выборах президента России.
«Встреча мэра Уфы с обманутыми дольщиками также благоприятно сказалась для укрепления образа Ялалова как «крепкого хозяйственника», стремящегося разрешить непростую ситуацию, — добавляет политолог Константин Сафронов. — Беспокойство градоначальника о состоянии старого бельского моста на въезде в Уфу, его временное закрытие для ремонтных работ, а впоследствии и публичные заявления Ялалова о намерениях по возведению нового мостового сооружения и, соответственно, поиска необходимых средств вызвали большой отклик в медиапространстве региона. Впоследствии глава Башкирии Рустэм Хамитов официально объявил о планах помочь городу, после чего политологи назвали сити-менеджера Уфы умелым лоббистом интересов своего муниципалитета».
Из негативных факторов он выделяет отрицательный отзыв об Уфе блогера Варламова, который посетил город фактически за неделю до дня президентских выборов.
«Впрочем, ряд экспертов склонны предполагать, что визит медийной личности изначально носил провокационный характер. А заказчиками таких «ревизионных» поездок могли выступить некоторые «бизнес интересанты», недовольные развернувшейся борьбой Ялалова с точечными застройками и нелегальными перевозчиками».
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