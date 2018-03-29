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Волгоградские инноваторы поборются за государственные научные гранты
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Волгоградские инноваторы поборются за государственные научные гранты 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Инноваторы Волгоградской области примут участие в конкурсе на предоставление государственных научных грантов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, денежные средства выделяются на прикладные исследования, опытно-конструкторские работы.
Испытания будут проходить по семи направлениям: физико-математическое, сельскохозяйственное, общественные и гуманитарные науки, информационно-телекоммуникационные системы и технологии, науки о жизни, экология и рациональное природопользование, технические и инженерные науки. 10 грантов по 500 000 рублей получат победители конкурса.
Отметим, оказывает помощь талантливым инноваторам, финансирует проекты фундаментальных исследований, премирует деятелей науки — областной комитет экономики. В 2017 году на поддержку научных и инновационных проектов было выделено более 80 миллионов рублей, что на 17% больше по сравнению с 2016 годом.
В прошлом году в регионе были созданы два центра молодежного инновационного творчества по направлениям «Робототехника» и «3D — технологии». В текущем добавится еще два — «Бионика и нейротехнология» и «Биомедицина».
Добавим, в конкурсе могут участвовать юридические лица и ИП, зарегистрированные на территории региона. Заявки можно подавать с 9 апреля по 8 мая в комитете экономики по адресу Волгоград, улица Новороссийская, дом 15, кабинет 603.
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