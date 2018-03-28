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На Ставрополье ОМОН обезвредил найденный гранатомет
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Ставрополье ОМОН обезвредил найденный гранатомет 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Противотанковый гранатомет обезвредили в курском районе взрывотехники ОМОНа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по СК.
Специалисты провели тщательное обследование найденного на ставрополье боевого гранатомета.
Известно, что оружие было найдено местным жителем в оросительном канале рядом с сельскохозяйственными полями Курского района. Между станицей Советской и поселком Горнозаводским мужчина обнаружил предмет, схожий с противотанковым гранатометом.
Сотрудники обезвредили боеприпас и передали его полицейским.
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