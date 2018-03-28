На Ставрополье ОМОН обезвредил найденный гранатомет

Противотанковый гранатомет обезвредили в курском районе взрывотехники ОМОНа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по СК.

Специалисты провели тщательное обследование найденного на ставрополье боевого гранатомета.

Известно, что оружие было найдено местным жителем в оросительном канале рядом с сельскохозяйственными полями Курского района. Между станицей Советской и поселком Горнозаводским мужчина обнаружил предмет, схожий с противотанковым гранатометом.

Сотрудники обезвредили боеприпас и передали его полицейским.