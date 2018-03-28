«Кадровый резерв — приоритетная задача правительства»: В правительстве Дагестана утвердили список резервных кадров республики

Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Дагестана стало ключевой темой на вчерашнем заседании правительства республики.

«Кадровый резерв является нашим важнейшим инструментом выстраивания эффективной системы государственного и муниципального управления, поэтому его формирование должно стать одной из приоритетных задач. Дагестан располагает большим кадровым потенциалом. Среди чиновников, которые трудятся в республике, есть немало добросовестных, квалифицированных людей, честно работающих на благо нашего региона. В ходе работы, подбора кадров, мы уже поняли, что у нас талантливая молодежь, которая проявляет себя и показывает лучшие результаты на различных площадках и форумах. Нам необходимы грамотные, креативно мыслящие люди», — заявил председатель правительства республики Артём Здунов . Премьер-министр считает, что необходимо искать кадры среди инициативной молодежи. А проходить отбор должен на конкурсной основе с привлечением опытных экспертов и представителей психологических служб. Новый резерв будет состоять из следующих подходов:

— резерв составляется по должностям: государственные должности республики, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой РД и должности государственной гражданской службы Дагестана, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой РД и Правительством РД.

— резерв будет состоять из двух уровней: базовый и перспективный (молодежный).

— резерв будет постоянно действующим (а не на определенный срок, как это было раньше) и регулярно обновляемым посредством проведения в дальнейшем новых конкурсов. Прием на новый резерв завершился уже 20 марта. Подано 1091 заявок, но на первом же этапе из-за несоответствия квалификационным требованиям отсеяно 349 кандидатов. Второй этап позволит выявить личностные качества желающих попасть в резерв.

Итогом заседания стало утверждение списка кандидатов для участия во втором туре на включение в резерв управленческих кадров Республики Дагестан.

http://mirmol.ru/obshhestvo/kadrovyj-rezerv-jeto-shans/

Фото: Правительство РД