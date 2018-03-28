Ещё
«Кадровый резерв — приоритетная задача правительства»: В правительстве Дагестана утвердили список резервных кадров республики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Кадровый резерв — приоритетная задача правительства»: В правительстве Дагестана утвердили список резервных кадров республики 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Дагестана стало ключевой темой на вчерашнем заседании правительства республики.
«Кадровый резерв является нашим важнейшим инструментом выстраивания эффективной системы государственного и муниципального управления, поэтому его формирование должно стать одной из приоритетных задач. Дагестан располагает большим кадровым потенциалом. Среди чиновников, которые трудятся в республике, есть немало добросовестных, квалифицированных людей, честно работающих на благо нашего региона. В ходе работы, подбора кадров, мы уже поняли, что у нас талантливая молодежь, которая проявляет себя и показывает лучшие результаты на различных площадках и форумах. Нам необходимы грамотные, креативно мыслящие люди», — заявил председатель правительства республики Артём Здунов. Премьер-министр считает, что необходимо искать кадры среди инициативной молодежи. А проходить отбор должен на конкурсной основе с привлечением опытных экспертов и представителей психологических служб. Новый резерв будет состоять из следующих подходов:
— резерв составляется по должностям: государственные должности республики, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой РД и должности государственной гражданской службы Дагестана, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой РД и Правительством РД.
— резерв будет состоять из двух уровней: базовый и перспективный (молодежный).
— резерв будет постоянно действующим (а не на определенный срок, как это было раньше) и регулярно обновляемым посредством проведения в дальнейшем новых конкурсов. Прием на новый резерв завершился уже 20 марта. Подано 1091 заявок, но на первом же этапе из-за несоответствия квалификационным требованиям отсеяно 349 кандидатов. Второй этап позволит выявить личностные качества желающих попасть в резерв.
Итогом заседания стало утверждение списка кандидатов для участия во втором туре на включение в резерв управленческих кадров Республики Дагестан.
http://mirmol.ru/obshhestvo/kadrovyj-rezerv-jeto-shans/
Фото: Правительство РД
Mirmol.ru: последние новости
Освобожден от должности вице-премьер правительства Дагестана Билал Омаров Министром сельхозпрода Дагестана назначен Абдулмуслим Абдулмуслимов Открытое молодежное правительство: «Новые назначения в правительственной сфере помогут молодежи»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр104
Мизулина: это удар в спину для Путина513
Путин дал поручения Медведеву после трагедии128
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома21
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение