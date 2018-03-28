«Есть курсы домоводства, но нет курсов самосохранения»

«Мы все тоже участники этого процесса, а мы порой даже не знаем, где находятся эвакуационные выходы, где информационные щиты. А они, как правило, еще и заставлены островками продажи. Да, у нас есть и перепрофилированные торговые центры, которые уже имеют негативный опыт, тот же „Богатырь“, который горел, и где тоже были не раз предписания об устранении нарушений. Но предпринимателям выгоднее заплатить штраф, чем устранять те или иные нарушения.

Но я бы эту ситуацию рассматривала более широко. Даже в современных многоэтажных домах сегодня не везде есть пожарные рукава на этажах, не работает вентиляция. Управляющие компании платят большие штрафы, но не спешат устранять это все. Потому что дорого закупать, монтировать. А зачем? У нас же правило: авось пронесет. Даже трагедия в „Хромой лошади“ не дала никакого опыта — все прогорело, все проверили и все. Тут нужно не только законодательно смотреть, какие нормы существуют, каковы сроки устранения несоответствия. Если какой-то объект не отвечает нормам безопасности, нужно его сразу закрывать, не испытывая судьбу людей.

Возьмем офисные здания. К примеру, в администрации Сургута так называемый запасной выход закрыт на ключ. Где этот ключ и у кого, я не знаю. И так везде. Где-то за пожарные выходы отвечает завхоз, где-то электрик, но в случае чрезвычайной ситуации их же искать не будешь! Может быть стоит предусмотреть во всех социальных объектах, общественных зданиях автоматическое открывание дверей в случае срабатывания сигнализации. Такие технологии есть, и это будет безопасней, чем сидеть и ждать спасения от кого-то с ключами. Да, это дорого. Но мы настроили зданий, которые не совсем удобны иногда для самих людей. Самое главное — площадь и большое скопление людей. А где много людей, там и паника.