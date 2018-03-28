«Есть курсы домоводства, но нет курсов самосохранения» 

«Мы все тоже участники этого процесса, а мы порой даже не знаем, где находятся эвакуационные выходы, где информационные щиты. А они, как правило, еще и заставлены островками продажи. Да, у нас есть и перепрофилированные торговые центры, которые уже имеют негативный опыт, тот же „Богатырь“, который горел, и где тоже были не раз предписания об устранении нарушений. Но предпринимателям выгоднее заплатить штраф, чем устранять те или иные нарушения.
Но я бы эту ситуацию рассматривала более широко. Даже в современных многоэтажных домах сегодня не везде есть пожарные рукава на этажах, не работает вентиляция. Управляющие компании платят большие штрафы, но не спешат устранять это все. Потому что дорого закупать, монтировать. А зачем? У нас же правило: авось пронесет. Даже трагедия в „Хромой лошади“ не дала никакого опыта — все прогорело, все проверили и все. Тут нужно не только законодательно смотреть, какие нормы существуют, каковы сроки устранения несоответствия. Если какой-то объект не отвечает нормам безопасности, нужно его сразу закрывать, не испытывая судьбу людей.
Возьмем офисные здания. К примеру, в администрации Сургута так называемый запасной выход закрыт на ключ. Где этот ключ и у кого, я не знаю. И так везде. Где-то за пожарные выходы отвечает завхоз, где-то электрик, но в случае чрезвычайной ситуации их же искать не будешь! Может быть стоит предусмотреть во всех социальных объектах, общественных зданиях автоматическое открывание дверей в случае срабатывания сигнализации. Такие технологии есть, и это будет безопасней, чем сидеть и ждать спасения от кого-то с ключами. Да, это дорого. Но мы настроили зданий, которые не совсем удобны иногда для самих людей. Самое главное — площадь и большое скопление людей. А где много людей, там и паника.
Может быть стоит проводить какие-то учения по эвакуации не от случая к случаю, а регулярно. На предприятиях проводить часы, посвященные безопасности. Необходима масштабная система подготовки, потому что опытная женщина даже при пожаре в Кемерово смогла быстро собрать детей, построить парами и вывести. Это опыт и подготовка. Нужно вернуть в школы занятия по основам безопасности, чтобы инстинкт самосохранения включал не эмоции, а холодный рассудок. Потому что у страха глаза велики. У нас в Сургуте паника распространилась как 19 августа, после теракта, так и сейчас, после пожара в Кемерове тоже начали паниковать. Просто потому что мы не знаем, что делать в таких случаях. А у нас обучают всему, чему угодно. Есть курсы домоводства, но нет курсов самосохранения».