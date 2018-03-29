Ещё
В Волгоград прибыло шесть современных трамваев из Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоград прибыло шесть современных трамваев из Челябинской области 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Уже шесть новых трамваев поступило в Волгоград от Усть-Катавского вагоностроительного завода.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе «Метроэлектротранса», все поступившие вагоны имеют частично низкий пол. В них комфортно и очень светло — за счет современных светодиодных светильников, а широкие тонированные окна обеспечивают хороший обзор. Предусмотрены также большие форточки. В середине салона находится площадка, где могут разместиться маломобильные пассажиры и мамы с детьми в колясках. Вагон рассчитан на 190 пассажиров, в нем имеется 23 места для сиденья, без учета откидных. Отметим, трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода изготовлены специально для линии волгоградского скоростного трамвая — с двусторонним расположением дверей. С обеих сторон есть кабина.
АиФ Волгоград: последние новости
Жители Волгограда почтили память погибших в пожаре в ТЦ в Кемерово В Волгограде котельная сможет автоматически контролировать качество воды В Волгограде проверяют импортные семена перед продажей?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»38
В последний раз21
Для россиян предложили ввести новый вид наказания146
Британию встревожила российская «Мертвая рука»424
Чиновников наказали за банкет в день траура114
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение