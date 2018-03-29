В Волгоград прибыло шесть современных трамваев из Челябинской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе «Метроэлектротранса», все поступившие вагоны имеют частично низкий пол. В них комфортно и очень светло — за счет современных светодиодных светильников, а широкие тонированные окна обеспечивают хороший обзор. Предусмотрены также большие форточки. В середине салона находится площадка, где могут разместиться маломобильные пассажиры и мамы с детьми в колясках. Вагон рассчитан на 190 пассажиров, в нем имеется 23 места для сиденья, без учета откидных. Отметим, трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода изготовлены специально для линии волгоградского скоростного трамвая — с двусторонним расположением дверей. С обеих сторон есть кабина.