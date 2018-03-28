«Схватил меня и угрожал пистолетом»: сотрудники ВТБ рассказали, как экс-полицейские грабили банк

Сегодня Чкаловский райсуд начал допрос свидетелей по резонансному делу банды полицейских, которые ограбили несколько банков. Когда мы подошли к залу заседания, одна из девушек, узнав, что мы журналисты, нервно сказала: «Как же достали». Понять её можно, она подруга подсудимого Станислава Полторыбатько, которому грозит от 8 до 15 лет колонии. Станислав и его брат-двойняшка Владислав раньше работали полицейскими. Хотя, по данным суда, Станислав на момент преступления был действующим сотрудником правоохранительных органов

Станислав вместе со всеми сидит в коридоре и ждёт суда — он находится под домашним арестом. На его счету только один налёт — самый последний, когда схватили всю банду.

За решёткой в зале суда сидит второй брат Владислав (со Станиславом они не очень-то похожи) и бородатый парень в кепке — это Артём Лебедев . Дело ещё одного участника банды — Александра Грибиниченко вынесено в отдельное делопроизводство: он, по данным суда, был действующим сотрудником полиции. По словам друга подсудимых, Александр работал в Росгвардии, но в пресс-службе ведомства комментировать это отказались.

— Привет, ну, как ты тут? — перед началом суда спрашивает молодой человек Сергей у своего друга за решёткой Артёма Лебедева. Тот пожимает плечами и улыбается ему в ответ.

В первой части судебного заседания допрашивают трёх потерпевших — это две молодые сотрудницы банка ВТБ на Технической, и директор этого отделения.

— Я услышал шум в зале и нажал тревожную кнопку — это было в конце рабочего дня, — начал рассказывать директор отделения Виктор. — Звуки были нехарактерные для нашей работы. Нападавшие завели ко мне в кабинет двух девушек. Парни были в масках, у одного был нож, у второго пистолет. Мне сказали отвернуться к стенке лицом. Приказали кассиру открыть кассу, и она открыла, но я этого не видел. Потом уже мне сотрудники рассказали, что похитили около 260 тысяч рублей. Взяли рубли, требовали и иностранную валюту, но кассирша сказала, что валюту забрала инкассация.

Это было первое ограбление банды, которое они совершили в июле 2016 года. Следующее нападение было 1 сентября 2016 года — тоже на банк ВТБ, на улице Белинского. Оттуда подсудимые унесли более 7,3 миллиона рублей. Позже парни ворвались в банк на Щербакова, куда приехали на велосипедах. Там их и задержали.

Директор отделения на Щербакова рассказал, что грабители притащили в его кабинет двух сотрудниц банка, к виску одной из них они приставили пистолет.

— Они быстро скрылись, всё нападение было минуты две. Но пока спецслужбы приехали, нас можно было два раза ограбить, — сказал директор отделения, отвечая на вопросы прокурора. — Они сказали: «Открывай кассу, иначе хуже будет». Конечно, я испугался.

Адвокат подсудимых расспрашивал директора о том, какие пистолет и нож были у грабителей, но свидетель этого не вспомнил. Следом на допрос вышла молоденькая сотрудница банка Евгения — она работала администратором зала и первая увидела грабителей.

— Я тогда работала до 7 часов вечера, и это был конец дня, — рассказала Евгения. — Увидела, что заходят люди в масках, в перчатках. Я попыталась нажать тревожную кнопку, но один из них мне сказал, чтобы я руки на стол положила. Он спросил, где касса, и повел меня и Наталью (ещё одна сотрудница банка. — Прим. ред.) в сторону кассы. Нам было страшно. Кассир не сразу открывала, но мы её попросили, потому что было страшно. В зале был один посетитель, они сказали ему лечь на пол, и он лёг, а когда мы ушли к кассе, он, видимо, убежал.

Подсудимые, которые находились за решёткой в зале суда, задавали вопросы потерпевшим и у каждого просили прощения. Адвокат долго расспрашивал девушку, грубо ли её вели, остались ли у неё синяки и было ли к ней применено насилие. После того, как она на всё ответила отрицательно, подсудимый еле слышно прошептал ей спасибо.

Последней на допрос вышла сотрудница банка Наталья, именно ей грабители угрожали пистолетом.

— Один забежал за рабочие столы и схватил меня. На меня направили пистолет с угрозами, — рассказала Наталья. — Я испугалась очень, мы просили кассира открыть для них кассу. Когда они уходили, один второму говорил: «Время, время, давай скорее».

Никто из потерпевших участвовать дальше в судебном процессе не захотел, по просьбе судьи фотографии потерпевших мы не публикуем.

Из сторонних наблюдателей на суде были только мы и друг подсудимых Сергей. В перерыве он вместе со Станиславом вышел покурить, и нам удалось немного поговорить.

— Артём Лебедев — мой земляк, он родом из-под Туринска , из деревни Шишкино, мы работали вместе в группе быстрого реагирования, — рассказал Е1.RU Сергей. — Он положительный парень, его жизнь заставила, он потерял работу. Жизнь повернулась так, что у него куска хлеба дома не было, я это всё видел, приходил к нему, покупал, но я не думал, что он способен на такое. Он попал в аварию, была некрасивая ситуация, и его попёрли с органов. Но он хороший парень.

Сергей заявил, что это были не настоящие пистолеты, а стартовые (производят шумовые холостые выстрелы).

Разговаривать с нами под диктофонную запись Станислав не захотел. После того, как диктофон был выключен, он заявил, что он уже давно не работает в органах и не понимает, почему в суде говорят, что он действующий сотрудник. Молодой человек считает, что это показательное дело и всё внимание прессы только из-за того, что подсудимые — бывшие полицейские. Станислав рассказал, что на преступления пошли из-за долгов, кредиты брали в тех же банках, на какие и нападали: «Тот же самый ВТБ». Он участвовал в последнем ограблении — на Сбербанк , и никто из родственников об этом, естественно, не знал. А когда их задержали, родители были в шоке.