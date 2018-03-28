В Волгограде началось строительство трамвайного съезда у «Европы Сити Молл»

Строительство трамвайного съезда у «Европы Сити Молл» стартовало в центре Волгограда для безопасности пешеходов в период проведения ЧМ-2018.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, скоростной трамвай будет курсировать от Ельшанки до первой наземной станции после тоннельной части пути.

В ходе строительства будет уложено около 100 метров одиночного трамвайного пути, а также установлены две стрелки для перехода на противоположный путь и смены направления движения трамвайного поезда. Данные работы проводятся для организации реверсивного движения вагонов на линии. Отметим, все работы будут проходить в ночное время, чтобы обеспечить работу общественного транспорта в обычном режиме. По словам старшего мастера по текущему содержанию и ремонту трамвайных путей службы пути МУП «Метроэлектротранс» Валерия Лукьяненко, завершить строительство планируется к середине апреля.