В РПЦ предостерегли от самосуда и мщения на фоне трагедии в Кемерово

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Каждый виновный в трагедии в Кемерово должен понести ответственность по закону, и надо предоставить законодательной власти возможность приводить в исполнение такого рода приговоры, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя тему возможного «самосуда» со стороны родственников погибших.

Отвечая в эфире специального выпуска программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» на вопрос о том, как родителям, потерявшим своих детей, избежать так называемого синдрома Калоева — желания мстить за причиненное страшное зло тем людям, которые несут за это ответственность, митрополит заявил, что мщением горю не поможешь и не воскресишь человека, которого потерял.

"Человек не должен сам пытаться вершить правосудие, потому что в таком случае оно превращается в самосуд", — сказал представитель РПЦ . По его словам, человек, ослепленный горем, может и ошибиться, начать мстить тому, кто на самом деле не виноват.

Христос говорил в Нагорной проповеди: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Это тот принцип непротивления злу, который в христианской этике является основополагающим. Зло порождает зло. С христианской точки зрения, победителем зла является не тот человек, который адекватно ответил, отомстил за себя, а тот, кто сумел прекратить зло", — отметил митрополит.

Глава ОВЦС выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торговом центре. «Это общенациональная трагедия, общенациональное горе, и не случайно люди по всем городам страны сегодня приходят для того, чтобы возложить цветы, приходят в храмы для того, чтобы помолиться о безвинно погибших. В этой трагедии нет таких слов, которые могли бы утешить тех, кто потерял своих близких», — сказал архиерей.

Он также напомнил о приближении Страстной седмицы — периода, когда Церковь вспоминает страдания и смерть Иисуса Христа, который, по словам Илариона, был не просто Богом, наблюдающим за жизнью людей с небес, на дистанции. «Он был тем, кто вошел в самую гущу человеческой жизни и человеческого страдания, кто взял на себя страдания людей. Когда христиане приходят в храм, чтобы вспомнить о страданиях Спасителя, они ощущают то, что им более всего необходимо ощутить в их собственном горе — что Бог находится рядом… потому что Он тоже страдал, Он умирал на кресте… Приобщаясь к жизненному пути Иисуса Христа, мы сами для себя открываем путь к вечной жизни, путь к воскресению через смерть», — заключил иерарх.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.