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Митрополит Иларион совершил присоединение к православию 77 жертв нетрадиционных культов
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Митрополит Иларион совершил присоединение к православию 77 жертв нетрадиционных культов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Митрополит Волоколамский Иларион совершил в субботу чин присоединения к Православной церкви людей, временно отпавших от нее, сообщает сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Служба прошла в московском храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке.
Эта необычная служба совершается дважды в год — в преддверии главных христианских праздников, Пасхи и Рождества. В этот раз в ней участвовали 77 бывших членов различных нетрадиционных религиозных течений, которые ранее были крещены в православии и пожелали вернуться к своей вере. Среди них — бывшие иеговисты, адвентисты, сайентологи и другие.
При Скорбященском храме уже 20 лет действует Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий. Как сообщил корреспонденту ТАСС его руководитель священник Евгений Тремаскин, за это время несколько тысяч человек участвовали в чине присоединения. Кроме того, сотням людей оказана помощь в избавлении от психологической зависимости от сектантов.
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