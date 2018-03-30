Иеромонах Фотий исполнит ораторию в память о погибших в Кемерово

МОСКВА , 30 мар — РИА Новости . Победитель вокального проекта «Голос» иеромонах Фотий в Москве примет участие в оратории митрополита Илариона (Алфеева) «Страсти по Матфею», в этом году концерт будет посвящен памяти жертв крупного пожара в кемеровском торговом центре, сообщили РИА Новости организаторы.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

Музыкальное представление пройдет во время Страстной недели у православных христиан во вторник, 3 апреля, в столичном концертном зале Crocus City Hall, уточнили организаторы.

"Митрополит Иларион принял решение посвятить концерт памяти погибших в Кемерово. Значительная часть средств, вырученных от концерта, будет направлена в благотворительный фонд «Линия жизни» на нужды тяжелобольных детей", — сообщили организаторы.

По замыслу авторов, монументальная оратория митрополита Илариона «Страсти по Матфею» призвана в преддверии праздника Пасхи «раскрыть драму последних дней жизни Иисуса Христа на языке русской православной традиции, посредством самых современных подходов к звуку, видеоряду и свету».

Оратория была впервые исполнена в 2007 году. С этого времени произведение прозвучало более 100 раз в городах России и зарубежья — от США до Австралии . Ораторию исполняли выдающиеся музыканты современности, лучшие оркестры, хоры и солисты мировой оперной сцены.

В этот раз повествование о последних днях земной жизни, смерти и воскресении Иисуса Хриcта будет сопровождаться визуальным сопровождением — демонстрацией фресок, картин на религиозные темы, видеопроекцией. Произведение исполнят Большой симфонический оркестр имени Чайковского, пять хоров и солисты, в числе который — победитель проекта «Голос-4» (2015 год) иеромонах Фотий. Текст Евангелия будет читать сам автор оратории — митрополит Иларион, добавили организаторы.