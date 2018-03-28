На форуме «Сообщество» обсудили проблемы спорта и социального предпринимательства

Модераторами двух секций мероприятия стали член комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева и председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок . Об этом сообщили в пресс-службе ОП РФ.

По словам Истягиной-Елисеевой, в настоящее время многие направления развития массового спорта нуждаются в реформировании и модернизации. Один из очевидных векторов приложения усилий — массовый спорт.

«Я считаю, самым перспективным направлением развития массового спорта является консолидация усилий государства, общества и бизнеса. То, что принято называть ГЧП, государственно-частным партнерством», — отметила она.

В свою очередь, Починок была модератором секций «Здоровое общество завтрашнего дня: какой должна быть молодежная политика на Юге России» и «Социальное предпринимательство на Юге России».

По ее словам, на сегодняшний день одним из ключевых приоритетов позитивных преобразований в стране является забота о воспитании гармонично развитого подрастающего поколения.

Также в ходе работы секции шло обсуждение того, что важным является включение активных молодых людей в возрасте до 35 лет в повестку развития регионов, а также демонстрация успешных проектов, стимулирующих создание позитивных тенденций на молодежном рынке труда и в сфере социального предпринимательства.