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В районе Старое Крюково пройдет беседа об экопривычках
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В районе Старое Крюково пройдет беседа об экопривычках 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Про полезные экопривычки расскажут активисты проекта Эко-Z и молодые парламентарии района Старое Крюково.
Ряд уроков будет проведен в марте-апреле текущего года в ГБОУ СОШ №1528. Школьники узнают, как можно беречь ресурсы планеты и при этом повышать качество своей жизни.
Многие думают, что жить экологично — это ничего не покупать, сидеть без света, ходить в одних джинсах 10 лет…
А ведь на самом деле вести экологичный образ жизни не означает жертвовать комфортом, он означает найти способы жить комфортно без вреда для себя и окружающей среды. О таких способах, как раздельный сбор отходов, регуляция воды и света в квартире и о многих других — и узнают школьники на экоуроках.
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