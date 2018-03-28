В районе Старое Крюково пройдет беседа об экопривычках

Про полезные экопривычки расскажут активисты проекта Эко-Z и молодые парламентарии района Старое Крюково.

Ряд уроков будет проведен в марте-апреле текущего года в ГБОУ СОШ №1528. Школьники узнают, как можно беречь ресурсы планеты и при этом повышать качество своей жизни.

Многие думают, что жить экологично — это ничего не покупать, сидеть без света, ходить в одних джинсах 10 лет…

А ведь на самом деле вести экологичный образ жизни не означает жертвовать комфортом, он означает найти способы жить комфортно без вреда для себя и окружающей среды. О таких способах, как раздельный сбор отходов, регуляция воды и света в квартире и о многих других — и узнают школьники на экоуроках.