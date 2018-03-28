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В рамках программы «Столичное образование» в Алтуфьеве благоустроят территорию по двум адресам
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В рамках программы «Столичное образование» в Алтуфьеве благоустроят территорию по двум адресам 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Работы по благоустройству территорий по двум адресам планируют выполнить в Алтуфьеве в рамках программы «Столичное образование» в текущем году. Об этом сообщила начальник отдела по благоустройству ГБУ «Жилищник» Лидия Каминская.
— В планах — благоустройство площадки у дошкольного отделения школы №305 по адресу: проезд Черского, д. 21Б — там появятся новые игровые элементы для детей, резиновое покрытие, будет восстановлен газон. На территории политехнического колледжа имени Овчинникова также будет проведен ремонт покрытия и установлены тренажеры для занятия спортом на свежем воздухе, — уточнила Лидия Каминская.
Начальник отдела «Жилищника» также напомнила, что с 1 по 30 апреля в районе пройдет месячник по благоустройству, в рамках которого территорию Алтуфьева приведут в порядок после зимы. (вт)
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