В рамках программы «Столичное образование» в Алтуфьеве благоустроят территорию по двум адресам

Работы по благоустройству территорий по двум адресам планируют выполнить в Алтуфьеве в рамках программы «Столичное образование» в текущем году. Об этом сообщила начальник отдела по благоустройству ГБУ «Жилищник» Лидия Каминская.

— В планах — благоустройство площадки у дошкольного отделения школы №305 по адресу: проезд Черского, д. 21Б — там появятся новые игровые элементы для детей, резиновое покрытие, будет восстановлен газон. На территории политехнического колледжа имени Овчинникова также будет проведен ремонт покрытия и установлены тренажеры для занятия спортом на свежем воздухе, — уточнила Лидия Каминская.

Начальник отдела «Жилищника» также напомнила, что с 1 по 30 апреля в районе пройдет месячник по благоустройству, в рамках которого территорию Алтуфьева приведут в порядок после зимы. (вт)