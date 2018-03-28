Шесть спасательных станций обеспечат безопасность жителей СЗАО во время паводка

Все городские службы готовы встретить весенний паводок и перейти на усиленный режим работы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков

Специалисты оперативно отслеживают уровень воды в столичных водоемах, а коммунальщики приводят в порядок ливневую канализацию, гидротехнические узлы и другие объекты инфраструктуры. В полной готовности находятся аварийно-спасательные бригады гидроузлов. К паводковому и летнему сезону специалисты ГУП «Мосводосток» очистили, отремонтировали и подготовили трубопроводы. С берегов рек убрали мусор, который мог попасть в ливневую канализацию с талой водой.

«На случай возникновения скоплений воды подготовлено 111 единиц откачивающих средств малой механизации общей производительностью порядка 18,1 тысячи кубометров в час и 74 единицы откачивающей техники общей производительностью более 100,7 тысячи кубометров в час. На круглосуточное дежурство готовы заступить свыше 1200 специалистов, а это более 350 бригад, и 250 единиц техники», — рассказал Петр Бирюков.

К экстренным ситуациям готовы и 24 станции городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где дежурят 372 спасателя и 97 единиц спасательной техники. 6 таких станций обеспечивают безопасность населения в Северо-Западном округе столицы. Водные объекты патрулируют вертолеты Московского авиационного центра и беспилотники.

В местах, где есть риск скопления воды, организовано дежурство. О подтоплениях на улицах города москвичи могут круглосуточно сообщить по телефону: +7 (495) 657-87-03.