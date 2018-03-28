За год в Алтуфьеве отремонтируют 76 подъездов

Почти восемь десятков подъездов будут отремонтированы в Алтуфьевском районе за 2018 год. Об этом на встрече с жителями 21 марта сообщил глава управы Владимир Кузьменко

— В планах — ремонт 76 подъездов. Работы уже стартовали. Если возникают нарекания или какие-либо вопросы по их благоустройству, старшие по домам могут обращаться в «Жилищник Алтуфьевского района» или в управу, чтобы их решить, — уточнил Владимир Кузьменко.

Глава управы напомнил, что с 1 по 30 апреля в Алтуфьевском районе пройдет месячник весеннего благоустройства, в рамках которого территория Алтуфьева будет приведена в порядок после зимы. (вт)