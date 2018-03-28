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За год в Алтуфьеве отремонтируют 76 подъездов
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За год в Алтуфьеве отремонтируют 76 подъездов 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Почти восемь десятков подъездов будут отремонтированы в Алтуфьевском районе за 2018 год. Об этом на встрече с жителями 21 марта сообщил глава управы Владимир Кузьменко.
— В планах — ремонт 76 подъездов. Работы уже стартовали. Если возникают нарекания или какие-либо вопросы по их благоустройству, старшие по домам могут обращаться в «Жилищник Алтуфьевского района» или в управу, чтобы их решить, — уточнил Владимир Кузьменко.
Глава управы напомнил, что с 1 по 30 апреля в Алтуфьевском районе пройдет месячник весеннего благоустройства, в рамках которого территория Алтуфьева будет приведена в порядок после зимы. (вт)
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