Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Калининградской области: скандал в Советске и до свидания, Ярошук

Как составляется рейтинг

Каждую неделю РИА «ФедералПресс» совместно с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Калининградской области , формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля. Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считаем повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге.

По базе «Яндекса» сотрудники редакции ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. После эти упоминания переводятся в баллы по логарифмической системе. При этом в случае попадания исследуемого лица в федеральную повестку может быть добавлен балл или снят в случае, если в большинстве сообщений лицо упоминалось косвенно.

Губернатора Калининградской области на прошлой неделе активно цитировали и упоминали в связи с несколькими ключевыми для региона событиями. В частности, Алиханов прокомментировал отставку мэра Калининграда , сказав, что это было их совместное решение и поблагодарив Ярошука за годы работы. Данное событие вызывало и негативные отклики: одно из СМИ обвинило главу региона в двуличии, припомнив ему слова, сказанные несколько месяцев назад в поддержку выдвижения Ярошука на третий срок. Алиханов упоминался в новостях о введении в эксплуатацию арены ЧМ-2018, на содержание которой, как затем рассказал глава региона, будут выделяться федеральные субсидии в течение нескольких лет. Также большое количество сообщений связано с подготовкой к мундиалю, например, губернатор сообщил, что ни один таксист пока не подал заявку для аккредитации на ЧМ. Кроме того, глава области прокомментировал решение федерального правительства о том, что льготные авиабилеты будут доступны только социально уязвимым категориям калининградцев. Данная тема вызвала в основном негативные отклики, в том числе в адрес губернатора, который ранее говорил о намерениях добиться круглогодичного субсидирования авиаперелетов для всех жителей региона. Наконец, Антон Алиханов сообщил очень важную для области новость — проект онкоцентра прошел экспертизу, и во втором полугодии будет объявлен конкурс для застройщиков.

Глава горсовета Калининграда упоминался в основном в новостях, связанных с отставкой Ярошука и выборами нового мэра. Кропоткин заявил, что сам он не собирается претендовать на пост градоначальника. Как глава регионального отделения «Единой России» Андрей Кропоткин на прошлой неделе активно комментировал результаты выборов в Калининградской области. Помимо этого, участника нашего рейтинга цитировали в связи с решением горсовета по передаче нескольких помещений под приют для бездомных собак. Пока речь идет о временном использовании выделенных площадей — с улиц бродячих псов хотят убрать на время проведения ЧМ, но горсовет, как сказал Кропоткин, готов отдать помещения приюту насовсем.

Александр Ярошук. Рейтинг: 5 баллов

Главным инфоповодом стала отставка Ярошука, руководившего администрацией Калининграда последние 11 лет. Сразу после заседания горсовета, где было принято решение о прекращении полномочий, экс-мэр рассказал журналистам о том, что он уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу, что все поставленные перед ним задачи он выполнил, что никакого политического противостояния с главами региона у него никогда не было, а конфликты были только из-за распределения бюджета. Позже в нескольких интервью Александр Ярошук поведал о своей новой избраннице, признавшись, что счастлив в новой семье, о достижениях и сложностях на посту мэра, а также похвалил свою команду. Кроме того, в СМИ публиковались прогнозы относительно преемника Ярошука и его собственных перспектив — бывший градоначальник, по данным различных источников, будет баллотироваться в Госдуму . Сам экс-мэр подчеркнул, что не прощается, а говорит «до встречи».

Александр Шендерюк-Жидков. Рейтинг: 5 баллов

Вице-премьера упоминали в новостях о запуске в Калининградской области пилотного проекта с блокчейн-технологиями. Шендерюк-Жидков рассказал о том, что госслужащие Калининградской области изучают основы этих технологий в рамках сотрудничества региона с Внешэкономбанком . Он отметил, что внедрение блокчейн-технологий улучшает деятельность госинститутов и делает «бюрократическую систему эффективной, прозрачной и удобной для граждан». Кроме того, зампреда правительства цитировали в новостях о старте специального мобильного сервиса для предпринимателей, который с помощью искусственного интеллекта автоматизирует множество бухгалтерских процессов, а также оказывает юридические, налоговые и другие консультации. Упоминали вице-премьера и в сообщениях о первом тестовом матче на арене мундиаля, в котором сыграет местная команда «Балтика», и в материалах о перспективах команды, если она войдет в РФПЛ.

Заместитель председателя областного правительства на прошлой неделе поздравил с профессиональным праздником работников культуры, вручив им благодарственные грамоты от губернатора, а заодно поучаствовал в церемонии награждения победителей конкурса для лучших учреждений культуры на селе и их работников по итогам 2017 года. размер гранта для победителей составил 100 тысяч рублей. Кроме того, Гарри Гольдман отвечал журналистам на вопросы о строительстве и благоустройстве, в том числе, он рассказал, что к обустройству территории Центрального рынка, где было снесено около 800 торговых палаток, приступят в апреле.

Главу областного избиркома в первую неделю после прошедших выборов цитировали и упоминали, подводя итоги голосования. Напомним, область побила собственный рекорд по явке и по поддержке Владимира Путина . Однако ложку дегтя добавили сообщения о вбросах на двух избирательных участках в Советске — облизбирком эти факты признал и обратился в суд для отмены результатов на двух УИК. Инесса Винярская обещала разобраться с сотрудниками избирательных комиссий, которых поймали на вбросах. Предполагается, что таким образом в муниципалитете хотели заработать очки перед областным правительством.

Вице-премьера и министра строительства и ЖКХ упоминали в новостях о благоустройстве Калининграда и ряда других муниципалитетов Калининградской области. Также его фамилия фигурирует в сообщении о штрафе в 100 тысяч рублей, который должен будет выплатить застройщик за неисполнение в срок предписания надзорного органа в области долевого строительства многоквартирных домов. Кроме того, Максима Федосеева цитировали в материалах о приближающемся паводковом периоде. Зампред правительства рассказал о подготовке всех служб и мониторинге ситуации. В то же время в прессе опровергли слова Федосеева о том, что речка Тростянка в Зеленоградском районе была расчищена, тем самым, сократилась площадь подтоплений. Глава ответственного управления заявил, что Тростянка стоит в плане на 2018 год.

Евгений Костромин. Рейтинг: 3 балла

Главный архитектор области комментировал благоустройство территории Центрального рынка после сноса торговых палаток и прилегающих улиц. Он рассказал о том, что нестационарные точки торговли сувенирами из янтаря также будут убраны из центра города, дав понять, что место для них найдется. Также Евгения Костромина цитировали и упоминали в связи с прошедшим обсуждением будущего облика ключевых общественных пространств Калининграда, а также в новостях о предстоящем благоустройстве острова Канта.

Министр здравоохранения рассказал депутатам профильного комитета областной думы о работе скорой помощи, отметив, что на ДТП медики в среднем приезжают через 13 минут после вызова. Бригады скорой медпомощи, по словам Кравченко, укомплектованы на 80%, и сотрудники, как правило, трудятся на полутора или даже двух ставках. Главу регионального Минздрава упоминали также в новостях о выявленных прокуратурой нарушениях в обеспечении детей лекарствами: должностные лица министерства и областной фармкомпании не организовали своевременную закупку препаратов. Руководитель облфармкомпании и его заместитель покинули свои должности — в сообщениях об этом также упоминали Андрея Кравченко . И, конечно, его фамилия фигурировала в новостях о том, что проект онкоцентра прошел экспертизу.

Олег Ступин. Рейтинг: 2 балла

Министр природных ресурсов и экологии побывал на нелегальной свалке в поселке Константиновка, которая занимает около трех гектаров земли. Ступин заявил о том, что к виновникам должны применяться самые строгие меры, так как нанесен серьезный ущерб окружающей среде. В том числе, могло произойти загрязнение воды в поселке. В регионе продолжают обсуждать поправки в закон о защите зеленых насаждений, в новостях об этом часто упоминают главу Минэкологии. В отношении Олега Ступина также отмечен негативный фон из-за проблем затопления лесов, которое вызвано неработающей системой мелиорации. При этом в области запущено мобильное приложение «Берегите лес», с помощью которого жители могу сообщать о нарушениях в лесах Калининградской области.