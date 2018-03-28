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Крупная дорога возрастом 2000 лет обнаружена в Центральном Китае
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Крупная дорога возрастом 2000 лет обнаружена в Центральном Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чжэнчжоу, 28 марта /Синьхуа/ — Археологи обнаружили на территории провинции Хэнань /Центральный Китай/ крупную дорогу, относящуюся к периоду династии Хань /202 г. до н.э. — 220 г. /.
По словам директора Хэнаньского института древних памятников и археологии Лю Хайвана, на дороге, раскопанной на развалинах Ланлин в поселке Жэньдянь уезда Цюэшань, в первоначальном виде сохранились следы транспортных средств, что указывает на ее частое использование в тот период.
Он отметил, что находка имеет большое значение для исследования дорожного строительства, технологий дорожного обслуживания, а также транспортных средств в период династии Хань.
Участок дороги длиной 252 м и шириной 2,2-2,8 м, протянувшийся с севера на юг, проходит под нынешней государственной магистралью G107.
Руководитель проекта Чжоу Жуньшань отметил, что глубокое основание дороги, мелкие камни, керамика, кирпичи и куски глины, применявшиеся для заполнения выбоин, свидетельствуют, что дорога активно использовалась и часто ремонтировалась.
На развалинах также был обнаружен участок дороги, проходивший с востока на запад, длиной 1300 м и шириной около 5 м. Две дороги пересекались над канавой.
"Участки дорог над канавой, возможно, соединял мост из больших кусков камня", — считает Чжоу Жуньшань. Он также добавил, что вдоль дорог также были найдены дренажные каналы.
Археологи планируют продолжить раскопки. -0-
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