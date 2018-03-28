На детской площадке починили тарзанку

Один из пользователей портала «Наш город» пожаловался на некачественное содержание детской площадки на улице Введенского (20/2). Если конкретнее, то на сломанную тарзанку.

27 марта тарзанку починили, о чем уведомил жителя глава управы района Коньково Игорь Драгин . В своем ответе на сообщение пользователя он отметил, что на сегодняшний день на детской площадке все малые архитектурные формы приведены в надлежащее состояние и пригодны к эксплуатации.

К слову, как отметил глава управы Игорь Драгин вчера во время отчета о деятельности управы за 2017 год перед муниципальными депутатами, за прошлый год на портал «Наш город» поступило 5240 обращений, что на 15% меньше, чем в 2016 году.