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На детской площадке починили тарзанку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На детской площадке починили тарзанку 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Один из пользователей портала «Наш город» пожаловался на некачественное содержание детской площадки на улице Введенского (20/2). Если конкретнее, то на сломанную тарзанку.
27 марта тарзанку починили, о чем уведомил жителя глава управы района Коньково Игорь Драгин. В своем ответе на сообщение пользователя он отметил, что на сегодняшний день на детской площадке все малые архитектурные формы приведены в надлежащее состояние и пригодны к эксплуатации.
К слову, как отметил глава управы Игорь Драгин вчера во время отчета о деятельности управы за 2017 год перед муниципальными депутатами, за прошлый год на портал «Наш город» поступило 5240 обращений, что на 15% меньше, чем в 2016 году.
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