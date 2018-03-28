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РУМЦ Мининского университета проведет мероприятие в честь Всемирного дня здоровья
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РУМЦ Мининского университета проведет мероприятие в честь Всемирного дня здоровья 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Ресурсный учебно-методический центр Мининского университета в рамках взаимодействия с образовательными организациями высшего образования, находящимися на подведомственной ему территории, организует просветительское мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья. Мероприятие пройдет 6 апреля 2018 г. Начало в 10:00  Приглашаем обучающихся образовательных организаций высшего образования принять участие в мероприятии.
Цель: повышение социальной активности и укрепления здоровья обучающихся.
Задачи:
Формирование здорового образа жизни;
Приобщение обучающихся к занятиям физической культурой;
Воспитание чувства коллективизма и взаимовыручки;
Укрепление дружеских связей между коллективами образовательных учреждений.
Мероприятие предусматривает:
Проведение лекции по теме «Роль двигательной активности в формировании здоровья и здорового образа жизни». В лекции будут представлены результаты современных научных разработок, проводимых учеными в этом направлении.
Основные вопросы, которые будут рассматриваться в лекции:
• Понятие здоровья и его показатели; • Здоровый образ жизни и основные его составляющие; • Индивидуальное здоровье человека как базис для определения возможности занятий физической культурой и спортом; • Особенности планирования двигательной активности лиц с ОВЗ; • Необходимость врачебно-педагогического наблюдения и самоконтроля при занятиях физической культурой.
Особое внимание будет уделено возможности сохранения и улучшения здоровья средствами двигательной активности для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, а так же способам формирования и ведения здорового образа жизни для представленного контингента.
В рамках проведения лекции будет организована онлайн-трансляция.
Спортивное мероприятие «Спорт для Всех», в котором будут организованы веселые старты, спортивные конкурсы, показательные выступления, флешмоб.
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