РУМЦ Мининского университета проведет мероприятие в честь Всемирного дня здоровья

Ресурсный учебно-методический центр Мининского университета в рамках взаимодействия с образовательными организациями высшего образования, находящимися на подведомственной ему территории, организует просветительское мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья. Мероприятие пройдет 6 апреля 2018 г. Начало в 10:00 Приглашаем обучающихся образовательных организаций высшего образования принять участие в мероприятии.

Цель: повышение социальной активности и укрепления здоровья обучающихся.

Задачи:

Формирование здорового образа жизни;

Приобщение обучающихся к занятиям физической культурой;

Воспитание чувства коллективизма и взаимовыручки;

Укрепление дружеских связей между коллективами образовательных учреждений.

Мероприятие предусматривает:

Проведение лекции по теме «Роль двигательной активности в формировании здоровья и здорового образа жизни». В лекции будут представлены результаты современных научных разработок, проводимых учеными в этом направлении.

Основные вопросы, которые будут рассматриваться в лекции:

• Понятие здоровья и его показатели; • Здоровый образ жизни и основные его составляющие; • Индивидуальное здоровье человека как базис для определения возможности занятий физической культурой и спортом; • Особенности планирования двигательной активности лиц с ОВЗ; • Необходимость врачебно-педагогического наблюдения и самоконтроля при занятиях физической культурой.

Особое внимание будет уделено возможности сохранения и улучшения здоровья средствами двигательной активности для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, а так же способам формирования и ведения здорового образа жизни для представленного контингента.

В рамках проведения лекции будет организована онлайн-трансляция.

Спортивное мероприятие «Спорт для Всех», в котором будут организованы веселые старты, спортивные конкурсы, показательные выступления, флешмоб.