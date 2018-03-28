Источник в силовых структурах прокомментировал обыски в ФК «Кубань»

Краснодар . 28 марта — Новая Кубань. Сегодня в адрес редакции нашего издания поступила информация о проведении обысков у руководителей ФК «Кубань» и в офисе.

Речь идет о подозрениях в выводе крупной суммы денег со счетов клуба, выделенных на его нужды в 2016 году.

* Источник: арестован руководитель ФК «Кубань», к мошенничествам могут быть причастны вице-губернаторы

Сообщалось о причастности финансового директора Владислава Белецкого и «вице-губернаторов Андрея Коробки и Василия Швеца». Установить процессуальный статус первого пока не удается.

В полиции сообщили, что комментировать ситуацию не уполномочены.

В пресс-службе ФК «Кубань» пояснили, что информацию, распространяемую на уровне слухов не комментируют.

В администрации Краснодарского края добавили, что никаких обысков у вице-губернаторов не проводилось.

Однако собственный источник «Новой Кубани» в силовых ведомствах пояснил, что сведения не являются информационным вбросом, работа в этом направлении ведется уполномоченными ведомствами.

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.