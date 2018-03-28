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Источник в силовых структурах прокомментировал обыски в ФК «Кубань»
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Источник в силовых структурах прокомментировал обыски в ФК «Кубань» 

Новая Кубань 1 час назад
Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. Сегодня в адрес редакции нашего издания поступила информация о проведении обысков у руководителей ФК «Кубань» и в офисе.
Речь идет о подозрениях в выводе крупной суммы денег со счетов клуба, выделенных на его нужды в 2016 году.
* Источник: арестован руководитель ФК «Кубань», к мошенничествам могут быть причастны вице-губернаторы
Сообщалось о причастности финансового директора Владислава Белецкого и «вице-губернаторов Андрея Коробки и Василия Швеца». Установить процессуальный статус первого пока не удается.
В полиции сообщили, что комментировать ситуацию не уполномочены.
В пресс-службе ФК «Кубань» пояснили, что информацию, распространяемую на уровне слухов не комментируют.
В администрации Краснодарского края добавили, что никаких обысков у вице-губернаторов не проводилось.
Однако собственный источник «Новой Кубани» в силовых ведомствах пояснил, что сведения не являются информационным вбросом, работа в этом направлении ведется уполномоченными ведомствами.
«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.
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