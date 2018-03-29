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Началась отчетная кампания по 4-ФСС за первый квартал
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Началась отчетная кампания по 4-ФСС за первый квартал 

Время бухгалтера 1 час назад
О готовности к приему расчетов сообщают региональные отделения фонда.
Ведомство напоминает, что отчитываться по страховым взносам следует по форме, утвержденной Приказом ФСС от 26.09.2016 №381 в последней редакции 2017 года, с обязательным для всех плательщиков заполнением таблицы 5. Причем, это касается даже нулевых отчетов.
Указанный раздел формы предназначен для сведений о проведении спецоценки условий труда и необходимых медосмотров по состоянию на начало года. Данные пятой таблицы отчета за три месяца повторяются в формах следующих периодов года. По оценке условий сведения указываются за пять предшествующих лет, по медосмотрам — за год.
Если отчет планируется сдавать в бумажном виде, ориентироваться нужно на 20.04.2018, для электронного формата последний срок — на пять дней позже.
ФСС предлагает также отчитаться в региональных отделениях, через многофункциональные центры, сервис госуслуг или почтовые отделения.
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