Началась отчетная кампания по 4-ФСС за первый квартал

О готовности к приему расчетов сообщают региональные отделения фонда.

Ведомство напоминает, что отчитываться по страховым взносам следует по форме, утвержденной Приказом ФСС от 26.09.2016 №381 в последней редакции 2017 года, с обязательным для всех плательщиков заполнением таблицы 5. Причем, это касается даже нулевых отчетов.

Указанный раздел формы предназначен для сведений о проведении спецоценки условий труда и необходимых медосмотров по состоянию на начало года. Данные пятой таблицы отчета за три месяца повторяются в формах следующих периодов года. По оценке условий сведения указываются за пять предшествующих лет, по медосмотрам — за год.

Если отчет планируется сдавать в бумажном виде, ориентироваться нужно на 20.04.2018, для электронного формата последний срок — на пять дней позже.