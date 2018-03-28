На Лермонтовском проспекте соберутся чирлидеры

В культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корп. 2 в субботу, 31 марта, состоится фестиваль «Индивидуальный ЧирЛидер», который объединит любителей чирлидинга. Об этом рассказала пресс-секретарь центра Анна Гуляева

— На фестивале в культурном центре «Лидер» зрители своими глазами смогут увидеть многообразие чирлидинга. Необычный турнир продемонстрирует зрителям насыщенную программу, полную искрометных выступлений, — подчеркнула Гуляева.

Начало в 14.00. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке. (вт)