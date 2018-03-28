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На Лермонтовском проспекте соберутся чирлидеры
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На Лермонтовском проспекте соберутся чирлидеры 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корп. 2 в субботу, 31 марта, состоится фестиваль «Индивидуальный ЧирЛидер», который объединит любителей чирлидинга. Об этом рассказала пресс-секретарь центра Анна Гуляева.
— На фестивале в культурном центре «Лидер» зрители своими глазами смогут увидеть многообразие чирлидинга. Необычный турнир продемонстрирует зрителям насыщенную программу, полную искрометных выступлений, — подчеркнула Гуляева.
Начало в 14.00. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке. (вт)
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