«Люди сами не пошли на улицу»: при эвакуации из пермского ТРК «Семья» в выходах застряли 20 человек

После публикации о проверке пожарной безопасности в гипермаркете «Семья» в редакцию поступили письма от посетителей торгового центра. Они сообщили, что застряли в эвакуационных выходах, куда попали после пожарной тревоги. Администрация ТЦ подтвердила, что такой случай был, и рассказала, что стало его причиной.

Проверка пожарной безопасности прошла в ТРК «Семья» 30 марта. В этот день в магазин приехали представители прокуратуры МЧС . Чтобы оценить, насколько хорошо в гипермаркете работают противопожарные системы, специалисты провели внеплановую тренировочную эвакуацию. На то, чтобы выйти из зданий, клиентам и сотрудникам потребовалось 14 минут. Администрация ТЦ оценила такой результат положительно. Комиссия свои выводы пока не озвучила. Прежде, чем сделать это, она намерена изучить документы.

После тренировочной эвакуации в «Семье» 59.ru поступили два письма от посетителей ТРК. В них люди говорят о том, что застряли в эвакуационных выходах.

— 20 человек были закрыты в запасном выходе и не могли ни войти в ТРК, ни выйти на улицу с детьми. Внучка плакала от испуга, рядом стоял мужчина с малышом месяцев шести, воздуха не хватало, телефоны сеть не ловили, — написала читательница. — На 4 этаже в детском магазине сигнализации не слышно совсем, продавцы подходили к покупателям и говорили об эвакуации, потом сами шли одеваться а покупатели с детьми эвакуировались раздетыми.

— Мы застряли в аварийном выходе на полчаса, так как после окончания эвакуации все двери снова заблокировались, — сообщила другая читательница. — В этих выходах нет камер и вентиляции, за полчаса дышать стало трудновато. Девочки продавцы молодцы, паники не допустили, звонили и пытались «достучаться» до администрации, чтобы нас выпустили каким-то образом. Но там отвечали, что нас не видят! Мы все были из детского магазина на 4 этаже, а сигнализации там слышно не было вообще! Тяга в эвакуационном подъезде была какая-то бешеная.

Администрация ТРК «Семья» подтвердила, что их клиенты оказались заблокированы в эвакуационном выходе.

— При эвакуации сотрудники магазина и клиенты должны незамедлительно покинуть здание, не тратя время на поиск верхней одежды и других вещей. В чрезвычайных ситуациях нужно думать о сохранении жизни, а не об опасности простыть на улице без куртки, — рассказали в администрации гипермаркета. — В этом случае люди зашли в эвакуационный выход, но не вышли через него наружу, а остались внутри, испугавшись холода. Когда эвакуация закончилась, эвакуационные выходы автоматически закрылись, поэтому они не смогли покинуть их. Будь они в этот момент на улице — смогли бы беспрепятственно вернуться в ТРК через основные входы.

Нехватка воздуха на лестнице для эвакуации возникла из-за того, что, согласно требованиям законодательства, после тревоги была отключена приточная вентиляция и задействована система дымоудаления. Эти меры нужны для того, чтобы снизить темпы распространения огня и убрать из помещений вредные вещества, выделяющиеся при горении.

— Камер в выходах действительно нет, потому что в штатном режиме они не используются. Во время эвакуации выходы не проверяют, потому что они отделены противопожарными дверями и считаются безопасной зоной. Но после окончания эвакуации лестницы обязательно осматривают. Так произошло и в этот раз. В течение 5-10 минут двери открыли, и люди смогли выйти, — прокомментировали в администрации ТРК.

По мнению руководства гипермаркета, не услышать пожарную тревогу клиенты детского магазина на 4 этаже первой очереди могли из-за того, что сотрудники оповестили их о том, что нужно выйти здания, до официального начала тренировочной эвакуации.

— Динамики есть во всех отделах. Оповещение об эвакуации было слышно во всех торговых зонах, которые требовалось покинуть, — заявили в «Семье».

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, администрация ТРК намерена в очередной раз провести обучение для сотрудников всех отделов.

— Повторное внеплановое обучение было буквально на днях. В скором времени мы снова повторим его, и будем делать это, пока не доведем действия работников в чрезвычайных ситуациях до автоматизма, — пообещали в администрации гипермаркета.