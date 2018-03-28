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Калмыкия будет сотрудничать с РГСУ в социальной сфере
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Калмыкия будет сотрудничать с РГСУ в социальной сфере 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Калмыкии. Алексей Орлов и Наталья Починок обсудили возможности для сотрудничества между Калмыкией и РГСУ в реализации государственных и совместных программ в социальной сфере. Во встрече также приняла участие председатель Общественной палаты республики Бальджир Барыкова.
Напомним, в Астрахани проходит Форум Общественной палаты РФ «Сообщество». Среди основных тем — национальная программа борьбы с раком, доступность медицинской помощи, медицинский туризм, профилактика и диагностика заболеваний, государственно-частное-партнерство в области массового спорта и многие другие.
Глава Общественной палаты Валерий Фадеев начал работу форума с заявления об усилении общественного контроля за местами массового скопления людей.
Алексей Орлов участвует в пленарной сессия «Спорт и медицина: векторы развития»: В последние 5 лет официальная статистика отмечает рост показателей вовлеченности населения России в занятия физической культурой и спортом и улучшение здоровья как результат этого.
Напомним, что глава Калмыкии ранее заявил, что в Элисте будет построена ледовая арена.
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